СБУ встановила особи терористів, які вбили українських військових під час звільнення Лисичанська.

Співробітники Служби безпеки ідентифікували та оголосили в розшук найманців збройних сил Росії, які 23 липня 2014 року в Лисичанську напали та вбили українських військових під час звільнення міста.

Про це повідомили у пресслужбі відомства. Того дня під час ворожої атаки загинули генерал-майор Нацгвардії України Олександр Радієвський, підполковники Павло Сніцар і Василь Спасьонов, солдат строкової служби Ігор Коцяр. Поранення отримали 10 інших військовослужбовців.

Під час проведення слідчих заходів співробітники СБУ встановили персональні дані бойовиків та отримали докази їхньої причетності до злочину.

"Задокументовано, що до складу терористичного угруповання, входило двоє громадян РФ – мешканців Московської області на прізвиська "Волк" і "Ведун", які належали до угруповання "Сибіряки". У групі також було троє місцевих бойовиків – жителі Лисичанська і Щастя", – зазначили в СБУ.

Там нагадали, що 22 липня основні сили російсько-терористичних незаконних збройних формувань покинули Лисичанськ, але терористична група, спільно з іншими найбільш радикально налаштованими бойовиками, залишилася у місті. 21 липня 2020 року слідчі повідомили п’ятьом встановленим бойовикам про підозру.

Їм інкримінується створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань і посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинили загибель людей та інші тяжкі наслідки. Їх оголошено у розшук. Тривають заходи щодо встановлення та затримання інших осіб, причетних до загибелі того дня українських військових.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 липня 2014 року зведений штурмовий загін української армії звільнив від російських окупантів шахтарське місто Торецьк. Також цього дня було звільнено місто Рубіжне. Блискавичну операцію провели 33 бійці Сил спеціальних операцій ЗС України та 8 воїнів 73-го Морського центру спеціального призначення.