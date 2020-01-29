СБУ викрила російську ботоферму в Києві: подробиці і фото

СБУ заблокувала роботу ботоферми в Києві, яку організували громадяни Росії і переселенці з ОРДЛО.

Як повідомила пресслужба відомства, у угруповання було більше 500 активних акаунтів, через які вони "поширювали в соцмережах недостовірну інформацію, провокували протестні настрої, а також здійснювали інформаційні атаки на акаунти чиновників".

В СБУ відзначили, що кінцевою метою замовників ботоферми було зниження довіри українців до державних інституцій.

СБУ викрила ботоферму РФ в Києві ssu.gov.ua

СБУ викрила ботоферму РФ в Києві ssu.gov.ua

Також вони займалися розсилкою анонімних повідомлень про замінування об'єктів критичної інфраструктури і місць масового скупчення людей.

Під час обшуку за місцем розташування ботоферми в орендованому офісі правоохоронці виявили комп'ютерну техніку та спецобладнання, майже 2000 SIM-карт операторів мобільного зв'язку України.

Також вилучено чорнові записи про реєстрацію користувачів соцмереж, які розміщували провокаційні коментарі під публікаціями українських політиків.

Особи організаторів встановлені. Тривають процесуальні дії для залучення двох осіб до відповідальності.

СБУ викрила ботоферму РФ в Києві ssu.gov.ua

СБУ викрила ботоферму РФ в Києві ssu.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, раніше контррозвідка СБУ в ході спецоперації вивезла на територію, підконтрольну Києву, одного з колишніх "міністрів вугільної промисловості" терористичної організації "ДНР".

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