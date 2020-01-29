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29 січня • оновлено в 23:30
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СБУ викрила російську ботоферму в Києві: подробиці і фото

2.4т
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СБУ заблокувала роботу ботоферми в Києві, яку організували громадяни Росії і переселенці з ОРДЛО.

Як повідомила пресслужба відомства, у угруповання було більше 500 активних акаунтів, через які вони "поширювали в соцмережах недостовірну інформацію, провокували протестні настрої, а також здійснювали інформаційні атаки на акаунти чиновників".

В СБУ відзначили, що кінцевою метою замовників ботоферми було зниження довіри українців до державних інституцій.

СБУ викрила ботоферму РФ в Києві

СБУ викрила ботоферму РФ в Києві

ssu.gov.ua

СБУ викрила ботоферму РФ в Києві

СБУ викрила ботоферму РФ в Києві

ssu.gov.ua

Також вони займалися розсилкою анонімних повідомлень про замінування об'єктів критичної інфраструктури і місць масового скупчення людей.

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Під час обшуку за місцем розташування ботоферми в орендованому офісі правоохоронці виявили комп'ютерну техніку та спецобладнання, майже 2000 SIM-карт операторів мобільного зв'язку України.

Також вилучено чорнові записи про реєстрацію користувачів соцмереж, які розміщували провокаційні коментарі під публікаціями українських політиків.

Особи організаторів встановлені. Тривають процесуальні дії для залучення двох осіб до відповідальності.

СБУ викрила ботоферму РФ в Києві

СБУ викрила ботоферму РФ в Києві

ssu.gov.ua

СБУ викрила ботоферму РФ в Києві

СБУ викрила ботоферму РФ в Києві

ssu.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, раніше контррозвідка СБУ в ході спецоперації вивезла на територію, підконтрольну Києву, одного з колишніх "міністрів вугільної промисловості" терористичної організації "ДНР".

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Автор
Кирило Лютий
Місце
Україна Київ
Тег
Служба безпеки України
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Golan Sim
Golan Sim
Менталитет украинцев вполне женский по сути. Украинцы легко подмечают мелкие и поверхностные детали, но не в силах охватить взглядом важные и основные вещи и явления. Обладая излишне женской впечатлительностью и эмоциональностью, они склонны совершать импульсивные действия, которые зачастую носят необдуманный характер и имеют вредные последствия. Будучи весьма консервативными по складу ума, украинцы не прочь выйти на путь перемен, однако постоянное желание искать вокруг себя виноватых, а также болезненная реакция на свои неудачи и чужие успехи сводит на нет самые благие устремления. Инстинктивно осознавая потребность к постороннему над собой управлению, украинцы в период раздражения меняют своих покровителей на других, отчего сами изрядно страдают, легко превращаясь в разменную монету в руках крупных игроков. Подобно всякой женщине украинцы более всего желают любви, понимания и спокойствия, но обретают это только в периоды длительного мира..
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
А ботофермить обязательно из Kyeва? И из специального помещения? Я вот лично ботофермлю из Риги, причем в гордом одиночестве и у себя дома
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Кристина Стефанова, а как же там не ботофермить. Ведь всем известно, что лучше всего москалям и всяческим ватникам ботофермится именно в Киеве. По версии СБУ в этом проявляется особый цинизм и коварство этой изощрённой кремлёвской провокации.
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
тоесть ,пид.ра Мустахву и прочих пропид.аров ма.йда.унов нужно и можно судить,если плясать от этого"провоцировали протестные настроения, а также осуществляли информационные атаки на аккаунты чиновников".
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Фантомаск Разбушевальцман, не путай! То был стихийный праведный гнев онижедетей и вообще активистов из-за того, что кровавая панда украла из бюджета всю гидность и вывезла её на КамАЗе в Ростов.
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