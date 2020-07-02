СБУ викрила роботу керованої з Росії ботоферми. Фото

У Бердянську Служба безпеки України заблокувала діяльність ботоферми, яка входила до розгалуженої міжрегіональної мережі, керованої з Росії.

Як повідомляється на офіційному сайті СБУ, кіберфахівці спецслужби встановили, що мешканець Бердянська обладнав ботоферму, що була забезпечена всім необхідним телекомунікаційним обладнанням і програмним забезпеченням (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Її потужності дозволяли генерувати фейки і маніпулятивні матеріали від імені понад 500 "ботів". Для реєстрації акаунтів зловмисник використовував SIM-картки як українських, так і російських мобільних операторів", – йдеться в повідомленні.

Інформаційні "вкиди", які відпрацьовувала ботоферма, були направлені на створення панічних настроїв під час пандемії коронавірусу та дискредитацію дій української влади.

У ході проведення обшуку правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку зі спеціальним програмним забезпеченням, технічне обладнання та майже 900 карток українських і російських мобільних операторів.

ssu.gov.ua

ssu.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, у червні СБУ розкрила масштабну мережу російських ботоферм.