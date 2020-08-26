СБУ викрила пропагандистів "Л/ДНР" в Маріуполі. Фото
Служба безпеки України заблокувала діяльність п'ятьох жителів Маріуполя Донецької області, які поширювали пропаганду терористичних організацій "Л/ДНР".
Вони отримували вказівки від так званого "міністерства інформації ДНР", повідомляється на сайті СБУ (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
У спецслужбі уточнили, що підозрювані розміщували деструктивні матеріали на сторінках в російських соцмережах і поширювали заклики до порушення територіальної цілісності і конституційного ладу в суспільствах, що складаються з понад 150 тисяч користувачів.
"Пропагандисти виправдовували російську агресію проти України, популяризували терористичні організації "Л/ДНР" і від'єднання південно-східних областей від України. Також вони закликали до масових заворушень і акцій непокори", – йдеться в повідомленні.
Правоохоронці працюють над встановленням і затриманням спільників зловмисників.
В СБУ нагадали, що такі дії кваліфікуються як злочини проти основ національної безпеки, за що передбачена кримінальна відповідальність.
Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку серпня СБУ викрила в Сумах колишнього військовослужбовця, який в російських соцмережах закликав терористів незаконних збройних формувань до порушення режиму тиші.