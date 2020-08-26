СБУ викрила пропагандистів "Л/ДНР" в Маріуполі. Фото

Служба безпеки України заблокувала діяльність п'ятьох жителів Маріуполя Донецької області, які поширювали пропаганду терористичних організацій "Л/ДНР".

Вони отримували вказівки від так званого "міністерства інформації ДНР", повідомляється на сайті СБУ (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

СБУ викрила пропагандистів "Л/ДНР" в Маріуполі

У спецслужбі уточнили, що підозрювані розміщували деструктивні матеріали на сторінках в російських соцмережах і поширювали заклики до порушення територіальної цілісності і конституційного ладу в суспільствах, що складаються з понад 150 тисяч користувачів.

"Пропагандисти виправдовували російську агресію проти України, популяризували терористичні організації "Л/ДНР" і від'єднання південно-східних областей від України. Також вони закликали до масових заворушень і акцій непокори", – йдеться в повідомленні.

Жителі Маріуполя поширювали пропаганду в інтернеті

Правоохоронці працюють над встановленням і затриманням спільників зловмисників.

В СБУ нагадали, що такі дії кваліфікуються як злочини проти основ національної безпеки, за що передбачена кримінальна відповідальність.

СБУ викрила на пропаганді п'ятьох жителів Маріуполя

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку серпня СБУ викрила в Сумах колишнього військовослужбовця, який в російських соцмережах закликав терористів незаконних збройних формувань до порушення режиму тиші.

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