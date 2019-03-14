СБУ викрила на великому хабарі екс-радника з МВС

Служба безпеки України викрила на вимаганні $30 тисяч хабара першого заступника голови фізкультурно-спортивного товариства "Динамо", колишнього радника міністра внутрішніх справ Віктора Коржа.

Про це "Українській правді" повідомили джерела у правоохоронних органах, зазначивши, що сам Корж зараз у відпустці і перебуває за кордоном.

"Корж зараз на відпочинку, попросив, щоб водій забрав гроші", — розповів інсайдер.

Водночас в МВС стверджують, що Корж не обіймає посаду радника міністра Арсена Авакова з вересня 2018 року.

прес-служба СБУ

прес-служба СБУ

прес-служба СБУ

прес-служба СБУ

На сайті МВС відсутня інформація про Коржа з кінця 2017 року, даних про його звільнення немає.

Як повідомила прес-служба СБУ, екс-радник за сприяння керівництва одного зі слідчих управлінь Нацполіції вимагав через посередника $30 тисяч від власників мережі київських ломбардів.

За цю суму він обіцяв сприяти непритягненню працівників мережі до кримінальної відповідальності і припинення слідчих дій в рамках розпочатого провадження.

В СБУ зазначили, що вирішується питання про оголошення підозри у скоєнні злочину, передбаченого ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше слідчі Державного бюро розслідувань викрили начальника відділу СБУ, його підлеглого і двох цивільних осіб, які вимагали у громадянина України $110 тисяч.

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