СБУ викрила на хабарі голову Харківського окружного адмінсуду

Служба безпеки України спільно з НАБУ під процесуальним керівництвом САП затримала голову Харківського окружного адміністративного суду на переданні хабаря.

Про це 21 вересня повідомила пресслужба СБУ. За ухвалення суддею "правильного" рішення голова суду передала $3000.

За даними попереднього розслідування, чиновниця здійснювала тиск на одного із суддів для винесення необхідної судової постанови в адміністративній справі щодо земельного питання.

Зараз тривають невідкладні слідчі дії для встановлення інших можливих фактів корупції та причетності до них співробітників суду.

Вирішується питання про повідомлення голові суду про підозру за ч.3 ст.369 Кримінального кодексу України (Надання хабара).

Хабар стосувався адміністративної справи щодо земельного питання. Пресслужба СБУ

Чиновниця тиснула на одного із суддів. Пресслужба СБУ

Вирішується питання про повідомлення голові суду про підозру за ч. 3 ст. 369 КК України. Пресслужба СБУ

За ухвалення суддею "правильного" рішення голова суду передала $ 3000. Пресслужба СБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, в. о. глави одного з районних судів Львівської області, кримінальне провадження за хабарництво проти якого дійшло до Вищого антикорупційного суду, знову попався на "гарячому" під час одержання неправомірної вигоди.