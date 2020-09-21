СБУ викрила на хабарі голову Харківського окружного адмінсуду

Служба безпеки України спільно з НАБУ під процесуальним керівництвом САП затримала голову Харківського окружного адміністративного суду на передачі хабара.

Про це 21 вересня повідомила пресслужба СБУ. За ухвалу суддею "правильного" рішення голова суду передала $3000.

За даними попереднього розслідування, чиновниця здійснювала тиск на одного з суддів для винесення необхідної судової постанови в адміністративній справі щодо земельного питання.

Зараз тривають невідкладні слідчі дії для встановлення інших можливих фактів корупції і причетності до них співробітників суду.

Вирішується питання про повідомлення голові суду про підозру за ч.3 ст.369 Кримінального кодексу України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в. о. глави одного з районних судів Львівської області, кримінальне провадження за хабарництво проти якого дійшло до Вищого антикорупційного суду, знову попався на "гарячому" при одержанні неправомірної вигоди.