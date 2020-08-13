СБУ викрила міжрегіональну групу, яка виводила в тінь мільйони гривень держпідприємств

У Дніпрі Служба безпеки України припинила діяльність потужного конвертаційного центру із загальним оборотом майже півмільярда гривень щомісяця.

Про це повідомила пресслужба СБУ. Організатори "конверта" проводили незаконні фінансові операції на території Вінницької, Одеської, Дніпропетровської, Полтавської, Черкаської, Кіровоградської, Київської та Запорізької областей.

На замовлення "клієнтів", в тому числі представників державних підприємств, ділки переказували кошти в готівку для мінімізації податкових платежів і виведення грошей в тіньовий обіг. Також фігуранти надавали "послуги" з легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Для цього вони використовували ряд підконтрольних комерційних структур, в тому числі за кордоном.

За кожну нелегальну операцію організатори схеми отримували відсоток, який залежав від суми угоди.

Під час обшуків за місцем проживання та в автомобілях фігурантів правоохоронці виявили кілька сотень печаток фіктивних підприємств, комп'ютерну техніку, флеш-носії і мобільні телефони з доказами протиправної діяльності, а також понад мільйон готівки в гривневому еквіваленті.

"В рамках кримінального провадження за ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності винних осіб", – відзначили в СБУ.

Правоохоронці вживають заходів для арешту вилученого майна, блокування рахунків фіктивних структур і відшкодування збитків державі.

В ході обшуків виявили кілька сотень печаток фіктивних підприємств Пресслужба СБУ

У зловмисників вилучили понад мільйон готівки в гривневому еквіваленті Пресслужба СБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі викрили діяльність конвертаційного центру з загальним оборотом в понад 500 млн гривень, який з початку 2020 року проводив незаконні фіноперації через підконтрольні фірми.