Кіберфахівці Служби безпеки України викрили масштабну аферу із продажу біодобавок, які начебто захищають від коронавірусу.

Несертифіковані "медпрепарати" реалізовували через інтернет та розгалужену мережу кол-центрів. Про це повідомляє пресслужба СБУ (щоб подивитися відео, доскррольте новину до кінця).

Зазначається, що продавці робили акцент саме на властивостях препаратів, які нібито посилюють захисні можливості організму від COVID-19. За даними розслідувачів, фактично комерсанти "наживалися на страхах людей, вводячи їх в оману".

В Україні викрили систему продажу "біодобавок від COVID-19" ssu.gov.ua

"Організувала аферу група компаній, яка продає біологічно-активні добавки. Під час обшуків правоохоронці вилучили документи та інструкції, які підтверджують протиправну діяльність, а також понад 1,1 мільйона доларів", – йдеться у повідомленні.

В Україні викрили систему продажу "біодобавок від COVID-19" ssu.gov.ua

Також в СБУ додали, що через продаж добавок й іншої продукції зловмисники ухилялися від сплати податків та зборів в особливо великих розмірах, чим нанесли збитків держбюджету на понад 80 мільйонів гривень. Нині за вказаним фактом тривають слідчі дії.

В Україні викрили систему продажу "біодобавок від COVID-19" ssu.gov.ua

Фахівці ж закликають українців обережніше ставитися до подібних оголошень про продаж "дивопрепаратів" від коронавірусу, а також не вдаватися до самолікування. Адже відомо, що нині в світі не існує спеціальних ліків від COVID-19. За перших симптомів ГРВІ та коронавірусу – зателефонуйте своєму сімейному лікарю.

В Україні викрили систему продажу "біодобавок від COVID-19" ssu.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, Служба безпеки України викрила топменеджмент київської комерційної структури на привласненні мільйонів гривень державних коштів під час поставках лабораторного обладнання для діагностики коронавірусу.

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