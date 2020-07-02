СБУ викрила мільйонні схеми на Житомирському бронетанковому заводі
Служба безпеки України викрила чиновників Житомирського бронетанкового заводу на розтраті мільйонів гривень при ремонті систем захисту для ЗСУ.
До ремонту були залучені фірми-субпідрядники, а вартість робіт була штучно завищена на 60%. До того ж вони були виконані неякісно, повідомляється на сайті СБУ (щоб подивитися всі фото, доскрольте до кінця новини).
За даними спецслужби, навесні 2018 року чиновники державного підприємства уклали договір з львівським науково-виробничим об'єднанням на технічне обслуговування і ремонт приладів радіаційної та хімічної розвідки. Вартість робіт становила 2,5 млн грн.
Однак перевірка показала, що на бронетанковому заводі була необхідна матеріально-технічна база, яка дозволяла задіяти сторонні фірми для обслуговування і настройки військової техніки. У той же час львівське підприємство залучило три фірми-субпідрядники, штучно завищивши вартість робіт більш ніж на 60%.
Також експерти виявили ряд порушень технології ремонту і тестування військових приладів, що могло призвести до виходу з ладу обладнання та поставити під загрозу життя військовослужбовців.
Правоохоронці провели сім обшуків на бронетанковому заводі, у львівській фірмі і декількох військових представництвах в Києві, а також за місцем проживання передбачуваних учасників схеми. Була вилучена військова продукція, договори і фінансова документація, які, як стверджують в СБУ, доводять неправомірне завищення вартості ремонту.
Триває досудове розслідування за частиною 2 статті 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу.
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