СБУ викрила масштабну схему постачання до РФ військових товарів

Служба безпеки України викрила масштабну схему постачання до Росії товарів військового призначення вітчизняного виробництва.

Як повідомляється на офіційній сторінці спецслужби у Facebook, оборудку влаштували посадовці приватних компаній. Саме вони організували механізм незаконного постачання до країни-агресорки товарів військового призначення та подвійного використання, що виробляються державними оборонними підприємствами.

Протиправний механізм постачання викрила та блокувала СБУ ще в березні. А в липні для документування схеми було здійснено низку обшуків на деяких оборонних підприємствах у Харківській, Київській, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській, Миколаївській і Полтавській областях.

Співробітник СБУ проводить обшук у фігурантів справи Facebook СБУ

Керівництво державних оборонних підприємств під час проведення слідчих дій сприяло у наданні інформації щодо закупівель приватними компаніями товарів військового та подвійного призначення.

"Завдяки додатково отриманій інформації оперативники та слідчі СБУ встановили, що приватні підприємці-організатори схеми закуповували продукцію державних оборонних підприємств для подальшого незаконного постачання до Росії та інших країн. Придбання військової продукції могло здійснюватися за сприяння працівників державних оборонних підприємств із порушеннями українського законодавства. Також задокументовано, що до країни-агресорки учасники групи передавали деякі технології з виробництва української військової продукції", – йдеться в повідомленні.

Обшуки у причетних до оборудки Facebook СБУ

За даними слідства, організатор протиправної оборудки – заступник директора одного з потужних російських підприємств, яке забезпечує продукцією військового призначення підрозділи російської армії та підприємства військово-промислового комплексу. Він має стійкі зв’язки з чинними та колишніми співробітниками ФСБ РФ.

Наразі про підозру повідомлено організатору і трьом фігурантам кримінального провадження – посадовцям приватних компаній-постачальників. Вирішується питання щодо кваліфікації дій інших учасників організованої злочинної групи, зокрема – за ознаками злочину, передбаченого ст. 333 Кримінального кодексу України.

Співробітники СБУ і один із фігурантів справи Facebook СБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку липня СБУ разом із ДФС викрили схему ввезення з Росії мінеральних добрив без сплати антидемпінгових мит. Попередньо, бюджет недоотримав сотні мільйонів гривень податків.