СБУ викрила масштабну оборудку з держкоштами на Житомирському бронетанковому заводі. Відео

Контррозвідники Служби безпеки України викрили посадовців держпідприємства "Житомирський бронетанковий завод" у зловживанні державними коштами під час закупівлі запасних частин сумнівної якості.

Шахрайську оборудку чиновники ДП, яке входить до структури "Укроборонпрому", провернули торік навесні. Про це повідомляє сайт СБУ (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За даними слідства, аби привласнити бюджетні кошти, обвинувачені керівники держпідприємства оголосили конкурсні торги на закупівлю деталей на загальну суму понад півтора мільйона гривень. Переможцем тендеру, який був оголошений у межах держоборонного замовлення, стала комерційна структура із Київської області. Під час перевірки документації й з’ясувалося, що умови конкурсних торгів були штучно сформовані для перемоги заздалегідь визначеної бізнес-структури.

На Житомирському бронетанковому заводі викрили оборудку із держкоштами

"До тендеру було допущено лише двох учасників, обидва із ознаками фіктивності. Єдиний конкурент фірми-переможця пов’язаний із ним через третю комерційну структуру і має спільний персонал. Контррозвідники спецслужби задокументували, що ціни на запчастини були завищеними у 2,7-5 разів від закупівельної вартості", – йдеться у повідомленні.

На Житомирському бронетанковому заводі викрили оборудку із держкоштами ssu.gov.ua

Крім цього, зазначається, що сертифікати на продукцію за умовами тендеру також мали відповідати критерію виробництва у США. Однак у документах знайшли ознаки фальсифікації – в інформаційних базах власником бренду фірми, яка проводила сертифікацію, є РФ, а безпосереднім виробником продукції – одна з країн Східної Азії.

На Житомирському бронетанковому заводі викрили оборудку із держкоштами ssu.gov.ua

"За висновками профільних експертів, використання цих деталей могло призвести до передчасного виходу з ладу бронетехніки, що передається Збройним Силам України", – наголошують в СБУ.

Попередньо встановлено, що через зловживання чиновників Житомирського бронетанкового заводу, вартість закупівель невиправдано збільшилася на 750 тисяч гривень державних коштів.

На Житомирському бронетанковому заводі викрили оборудку із держкоштами ssu.gov.ua

Правоохоронці провели обшуки на держпідприємстві, а також за місцями реєстрації фіктивних фірм-учасниць тендерної оборудки у Київській області. Було вилучено оригінали тендерної документації, фінансово-бухгалтерські документи, печатки всіх суб’єктів господарської діяльності учасників оборудки, специфікації, які стосуються закупівлі й порядку використання деталей, комп’ютерну техніку, а також майже 400 тисяч гривень у національній та іноземній валюті.

Нині триває досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

На Житомирському бронетанковому заводі викрили оборудку із держкоштами ssu.gov.ua

На Житомирському бронетанковому заводі викрили оборудку із держкоштами ssu.gov.ua

На Житомирському бронетанковому заводі викрили оборудку із держкоштами ssu.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, військова прокуратура спіймала на хабарі в розмірі 5 тисяч доларів директора Шосткинського казенного заводу "Зірка", який входить до концерну "Укроборонпром".

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