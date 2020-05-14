СБУ викрила корупційну схему у верхівці Одеської митниці: з'явилися деталі

Керівництво Одеської митниці організувало масштабну корупційну схему під час розмитнення товарів.

Як повідомив пресцентр СБУ, оперативники спецслужби встановили, що в оборудці були задіяні начальники відділів митного оформлення постів "Одеса" та "Чорноморськ".

Керівництво митниці проводило масштабні махінації

"Перший із них вимагав $100 з кожного контейнера за доставку вантажів на внутрішню митницю без додаткових заходів контролю. У разі згоди компанія-імпортер вносилася до списку, а надалі її контейнери за обумовлену плату безперешкодно проходили митний контроль", – йдеться в повідомленні.

Опісля вже посадовець поста "Чорноморськ" створював комерсантам штучні перешкоди під час розмитнення товарів через затягування їхнього оформлення. Для розблокування процесу начальник відділу пропонував імпортерам допомогу в заниженні вартості задекларованих вантажів. За цю "послугу" він вимагав 50-60% різниці між реальною ціною та протиправно зазначеною в митних документах.

За інформацією СБУ, вартість "платежу" становила від $200 до $4000, частина грошей передавалася безпосередньо керівництву Одеської митниці.

"У межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці задокументували отримання учасниками схеми $800. Правоохоронці затримали начальника відділу митного поста "Чорноморськ", згідно зі ст.208 Кримінального кодексу України, після одержання чергової частини неправомірної вигоди розміром $1,3 тисячі", – зазначили у відомстві.

Наразі тривають слідчі дії за за ч.3 ст.28, ч.3 ст.368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру учасникам протиправної схеми та обрання міри запобіжного заходу.

Також перевіряється причетність до схеми інших працівників митниці та співробітників правоохоронних органів.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, СБУ затримала начальника Одеської митниці Михайла Грибанова, призначеного на цю посаду в лютому.