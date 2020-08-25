СБУ викрила ексчиновників на розтраті 100 млн при закупівлі вагових комлпексів для фур
СБУ заявила про розкриття механізму розтрати понад 100 мільйонів гривень бюджетних коштів колишнім керівництвом Державної служби України з безпеки на транспорті.
Як повідомляється на сайті Служби безпеки, чиновники організували махінацію ще в 2018 років через публічні закупівлі габаритно-вагових комплексів для завантаження фур.
За версією слідства, службові особи Укртрансбезпеки в змові з представниками комерційних структур закупили їх за значно завищеною ціною. Також комплектація обладнання не дозволяла використовувати його за призначенням.
Профільні експерти оцінили суму збитків в майже 109 млн грн.
В рамках розслідування правоохоронці провели обшуки в приміщеннях Міністерства інфраструктури, Укртрансбезпеки і за адресами мешкання фігурантів справи. Під час слідчих дій були вилучені документи, які підтверджують протиправні дії.
Тривають слідчі дії та проводяться судові експертизи, після яких ухвалюватиметься рішення про вручення підозр фігурантам.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в червні у Вінницькій області були затримані двоє співробітників управління Укртрансбезпеки, які систематично вимагали хабарі з вантажних перевізників.