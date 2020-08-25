СБУ викрила ексчиновників на розтраті 100 млн при закупівлі вагових комлпексів для фур

У Укртрансбезпеці проведені обшуки.
СБУ заявила про розкриття механізму розтрати понад 100 мільйонів гривень бюджетних коштів колишнім керівництвом Державної служби України з безпеки на транспорті.
Як повідомляється на сайті Служби безпеки, чиновники організували махінацію ще в 2018 років через публічні закупівлі габаритно-вагових комплексів для завантаження фур.
У Мінінфраструктури пройшли обшуки. СБУ
За версією слідства, службові особи Укртрансбезпеки в змові з представниками комерційних структур закупили їх за значно завищеною ціною. Також комплектація обладнання не дозволяла використовувати його за призначенням.
Профільні експерти оцінили суму збитків в майже 109 млн грн.
Оперативники провели обшуки в Мінінфраструктури та Укртрансбезпеці. СБУ
В рамках розслідування правоохоронці провели обшуки в приміщеннях Міністерства інфраструктури, Укртрансбезпеки і за адресами мешкання фігурантів справи. Під час слідчих дій були вилучені документи, які підтверджують протиправні дії.
Оперативники провели обшуки в Мінінфраструктури та Укртрансбезпеці. СБУ
Тривають слідчі дії та проводяться судові експертизи, після яких ухвалюватиметься рішення про вручення підозр фігурантам.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в червні у Вінницькій області були затримані двоє співробітників управління Укртрансбезпеки, які систематично вимагали хабарі з вантажних перевізників.
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