СБУ викрила багатомільйонну медичну аферу у Закарпатській ОДА

Служба безпеки України викрила масштабну аферу, пов'язану із закупівлями засобів індивідуального захисту для лікарів. До неї причетні чиновники Закарпатської ОДА, які завдали збитків у кілька мільйонів державному бюджету.

Як повідомляється на сайті СБУ, колишні та чинні посадовці Департаменту охорони здоров’я Закарпатської ОДА навесні провели тендер на придбання костюмів біологічного захисту і респіраторів для лікарень регіону, задіяних у боротьбі із поширенням коронавірусної інфекції. Перемогу у торгах на 30 млн грн здобула наближена до чиновників місцева комерційна структура.

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До схеми причетні колишні та чинні посадовці Департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА Сайт СБУ

"Частину із цих коштів учасники оборудки привласнили через завищення реальної ринкової вартості поставленої продукції. Ініційована СБУ перевірка також показала, що закуплені товари мають менший ступінь захисту, а їхнього виробника не встановлено. За фактом розтрати бюджетних коштів розпочато провадження за статтею 191 Кримінального кодексу України", – йдеться у повідомленні.

Наразі про підозру повідомлено одному із ексчиновників та чинному посадовцю Департаменту охорони здоров’я Закарпатської ОДА, а також двом керівникам фірми-постачальника.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи та притягнення до відповідальності інших осіб, задіяних в оборудці.

Чиновники погоріли на непрозорому тендері для закупки захисних костюмів лікарям Сайт СБУ

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 червня правоохоронці затримали голову Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрія Балоня. Тоді у НАБУ повідомили, що він разом зі ще одним чиновником вимагали хабар у розмірі 1,8 млн грн.