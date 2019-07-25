СБУ відпустила моряків із затриманого корабля Росії

Моряків з російського танкера Nika Spirit, який затримала Служба безпеки України, відпустили на свободу.

Про це повідомив капітан Ізмаїльського порту Михайло Тихонов, повідомляється на Telegram-каналі Daily Storm.

Новину також підтвердили і джерела в СБУ, пише "Страна". При цьому з російських моряків взяли зобов'язання з'являтися на допити за викликом слідчого. Що чисто юридично не заважає їм виїхати з України – у справі моряки проходять як свідки. Отже, ніяких обмежень на пересування не мають.

Танкер Росії ТАСС

У свою чергу, на Telegram-каналі Vesti уточнили, що екіпаж танкера NEYMA в складі 15 осіб відпустили, оскільки вони не були присутні під час захоплення українських кораблів в листопаді 2018 року в Керченській протоці.

Пропагандистський ресурс RT на своєму Telegram-каналі, посилаючись на посольство Росії в Києві, пізніше додав, що моряки із затриманого судна повертаються додому.

Як уточнює "Інтерфакс-Україна" , пресаташе посольства РФ у Києві Денис Голенко підтвердив звільнення громадян Росії. "Вдалося підтвердити інформацію про те, що екіпаж за рішенням судновласника відправляється додому, саме судно поки залишається в Ізмаїлі", – зазначив він.

У пресслужбі Уповноваженого з прав людини в Росії Тетяни Москалькової заявили, що моряків відпустили додому без будь–яких звинувачень.

"Москалькова провела телефонну розмову зі своєю українською колегою Людмилою Денісовою, яка повідомила, що десяти членам екіпажу – російським громадянам – не було пред'явлено звинувачень. Їх зараз садять на автобус, який проїде на територію Молдови, а звідти вони вилетять до Москви", – цитує "Інтерфакс" пресслужбу омбудсмена.

У Службі безпеки України ж відмовилися коментувати подальшу долю моряків.

"Шановні журналісти, розумію вашу цікавість подробицями про затримання російського танкера! Служба сьогодні дала ту інформацію, яка не шкодить слідству – всі деталі, в тому числі і щодо членів екіпажу, розповімо пізніше!" – написала в Facebook речниця СБУ Олена Гітлянська.

Також віце-спікер ВРУ Ірина Геращенко підтвердила в соцмережі, що моряків вже відпустили, закликавши Росію звільнити у відповідь полонених з України.

"Сьогодні СБУ, прикордонники і військова прокуратура затримали в наших водах російське судно, яке незаконно блокувало українське судноплавство. Згодом російський екіпаж відпустили. Прийшов час відпустити українських моряків! Тим більше кроки для збереження РФ особи українська влада і делеговані учасники переговорів – зробили", – зазначила вона.

Незабаром в СБУ підтвердили, що відпустили моряків, і пояснили це тим, що ті не порушували морського права і законодавства України.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

в четвер, 25 липня, Служба безпеки України спільно з Військовою прокуратурою затримала російський танкер NEYMA.

Саме це морське судно блокувало українські військові кораблі в Керченській протоці.

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