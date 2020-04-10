СБУ відкрила кримінальну справу проти влади Миколаївщини через коронавірус

СБУ перевіряє інформацію про можливу службову недбалість посадових осіб Миколаївської ОДА при протидії поширенню COVID-19.

Про це повідомила пресслужба відомства ввечері в п'ятницю, 10 квітня. Слідчими спецслужби розпочато кримінальне провадження за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 367 Кримінального кодексу України.

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"Позачергова сесія обласної ради 27 березня 2020 року затвердила рішення про внесення змін до бюджету для придбання медичного обладнання, дезінфікуючих засобів. Рішення передбачає надання регіональним закладам охорони здоров’я додаткового фінансування на суму 109 мільйонів гривень.

Посадовці Миколаївської ОДА, в умовах стрімкого поширення пандемії та необхідності реалізації термінових заходів, визначених керівництвом країни, не вжили реальних заходів для виконання рішення облради. За попередньою версією слідства, дії чиновників могли заподіяти значну шкоду життю та здоров’ю жителів області через розповсюдження COVID-19", – йдеться у повідомленні СБУ.

Глава СБУ Іван Баканов

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Миколаївській області досі не зафіксовано жодного випадку захворювання на коронавірус. У місцевій ОДА вважають, що така тенденція зберігається завдяки дотриманню заходів профілактики та вдалому географічному розташуванню регіону.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко також підтвердив, що Миколаївщина поки є єдиною в Україні, яку не вразив COVID-19. За його словами, це незрозумілий, але приємний феномен.

Пізніше він розповів, що комісія МОЗ провела дослідження зразків хворого на пневмонію в Миколаївській області. Вони збіглися з висновками миколаївських фахівців про відсутність COVID-19 і підтвердили правильність алгоритму їхніх дій.

При цьому у Миколаївській області з початку року зафіксовано аномальне зростання пацієнтів з пневмонією.

10 квітня президент України Володимир Зеленський розпорядився негайно звернути особливу увагу на Миколаївську область.

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