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10 квітня • оновлено в 22:52
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/ Розслідування

СБУ відкрила кримінальну справу проти влади Миколаївщини через коронавірус

66.6т
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СБУ перевіряє інформацію про можливу службову недбалість посадових осіб Миколаївської ОДА при протидії поширенню COVID-19.

Про це повідомила пресслужба відомства ввечері в п'ятницю, 10 квітня. Слідчими спецслужби розпочато кримінальне провадження за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 367 Кримінального кодексу України.

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"Позачергова сесія обласної ради 27 березня 2020 року затвердила рішення про внесення змін до бюджету для придбання медичного обладнання, дезінфікуючих засобів. Рішення передбачає надання регіональним закладам охорони здоров’я додаткового фінансування на суму 109 мільйонів гривень.

Посадовці Миколаївської ОДА, в умовах стрімкого поширення пандемії та необхідності реалізації термінових заходів, визначених керівництвом країни, не вжили реальних заходів для виконання рішення облради. За попередньою версією слідства, дії чиновників могли заподіяти значну шкоду життю та здоров’ю жителів області через розповсюдження COVID-19", – йдеться у повідомленні СБУ.

Глава СБУ Іван Баканов

Глава СБУ Іван Баканов

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Миколаїв
Тег
Служба безпеки України
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Слобожанский Артем
Слобожанский Артем
Дело уголовное за что????За то что ничего не нашли???Не в себе что ли??
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Рыбкин Владислав
Рыбкин Владислав
Николаев портит общую картинку,всех посадить:)Ситуация напомнила Лероса,который получит вместо 10% от разоблачения коррупции 10 лет тюрьмы:)
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Петрів Михайло
Петрів Михайло
СКОРО БУДУТЬ СМЕРТІ І КОРОНОВІРУС.. ВЛАЛА ПОДБАЄ..НЕ ПЕРЕЖИВАЙТЕ
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