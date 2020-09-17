СБУ відкрила більше 80 справ щодо державної зради і тероризму

З початку 2020 року Служба безпеки України відкрила 81 кримінальне провадження за фактами державної зради, участі в терористичних угрупованнях, а також диверсій, шпигунства і терактів.

У більшості випадків розслідування стосується агентів російських спецслужб, які виконували розвідувально-підривну роботу проти України, повідомляється на сайті СБУ.

"З початку 2020 року матеріалами контррозвідки Служба безпеки України почала 52 кримінальних провадження за державну зраду. Ще 27 проваджень відкрито щодо створення терористичної групи чи організації, і по 2 – щодо диверсії, шпигунстві і терактів", – йдеться в повідомленні.

У спецслужбі додали, що всього з початку 2020 року матеріалами контррозвідки було відкрито 221 кримінальне провадження. Також за вказаний період за результатами розслідування суди винесли вироки 73 особам, 21 з них – за держзраду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Шевченківський суд Києва зобов'язав СБУ відкрити провадження за підозрою глави Офісу президента Андрія Єрмака в державній зраді і шпигунстві.