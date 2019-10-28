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28 жовтня • оновлено в 22:56
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/ Розслідування

Розстрілював жителів Щастя: СБУ спіймала небезпечного терориста "ЛНР". Фото

2.2т Читати матеріал російською

Контррозвідка Служби безпеки затримала в Луганській області терориста "ЛНР", який обстрілював позиції Збройних сил України та мирні райони міста Щастя.

Про це в понеділок, 28 жовтня, повідомляє пресслужба СБУ (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Слідство встановило, що житель Луганська приєднався до незаконних збройних формувань з корисливих мотивів влітку 2015 року. Після навчання на полігоні він був зарахований в "гаубично-артилерійський дивізіон".

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У Луганській області затримали терориста "ЛНР"

У Луганській області затримали терориста "ЛНР"

Пресслужба СБУ

СБУ спіймала терориста "ЛНР"

СБУ спіймала терориста "ЛНР"

Пресслужба СБУ

Відзначається, що незабаром зловмисник розчарувався в розмірі "грошового утримання" і залишив незаконне збройне формування.

Він перебрався на контрольовану України територію Луганської області, де переховувався від українського правосуддя у родичів.

Правоохоронці встановили місцезнаходження колишнього бойовика і затримали його. Проти чоловіка відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України. СБУ продовжила досудове розслідування.

СБУ спіймала терориста, який обстрілював Щастя

СБУ спіймала терориста, який обстрілював Щастя

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше СБУ викрила начальника "служби прикордонної охорони" так званого міністерства державної безпеки "ЛНР", якого прислали з Росії.

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Тема
Війна на Донбасі
Теги
Служба безпеки України Лугаська область
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Zrada Peremoga
Zrada Peremoga
Он перебрался на контролируемую Украиной территорию Луганской области, где скрывался от украинского правосудия у родственников... Вам не кажется господа что, что то не так)?!
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Обстреливали всу.. Да кто их туда приглашал, сами припёрлась и получают по заслугам
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
И этот тоже не имеет отношения к регулярной армии страны-агрессора? Вот, незадача!
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