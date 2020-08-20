СБУ спіймала на хабарі в 1 млн грн чиновників командування Медичних сил ЗСУ. Відео затримання

Зловмисники взяли відкат за постачання масок для військових.

Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі у 1 мільйон гривень посадовців командування Медичних сил ЗСУ.

Як повідомляється на офіційному сайті СБУ, чиновники організували масштабну корупційну схему під час закупівлі засобів індивідуального захисту для українського війська.

За даними досудового розслідування, в оборудці брали участь начальник управління командування Медичних сил разом із офіцером медслужби однієї з бригад ЗСУ, посадовцем Державної інспекції енергетичного нагляду та посередником.

"Зловмисники вимагали від представника комерційної структури, яка займається продажом медичних масок, хабар у розмірі 1 мільйон гривень. За це учасники схеми обіцяли підприємцю забезпечити перемогу у відкритих торгах. При цьому розмір хабара був обумовлений обсягом поставки – 1 гривня з кожної маски", – йдеться в повідомленні.

Оперативники спецслужби задокументували отримання зловмисниками 400 тисяч гривень – першої частини відкату. Гроші вони відразу розділили між собою та, за оперативною інформацією, передали іншим посадовцям із командування Медичних сил.

Організаторів оборудки затримали під час передачі заключної частини відкату – 600 тисяч гривень.

Під час 13 обшуків за місцями проживання та служби зловмисників правоохоронці виявили кошти, передані їм напередодні.

Розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам справи про підозру та обрання запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії, перевіряється причетність інших військовослужбовців та керівництва командування Медичних сил до функціонування корупційної схеми.

СБУ спіймала на хабарі в 1 млн грн посадовців командування Медичних сил ЗСУ ssu.gov.ua

Чиновники взяли відкат за постачання масок для військових ssu.gov.ua

Організаторів оборудки затримали під час передачі заключної частини відкату ssu.gov.ua

Гроші зловмисники відразу розділили між собою ssu.gov.ua

Хабар вимагали від представника комерційної структури, яка займається продажом медичних масок ssu.gov.ua

Учасники схеми обіцяли підприємцю забезпечити перемогу у відкритих торгах ssu.gov.ua

Розмір хабара був обумовлений обсягом поставки – 1 гривня з кожної маски ssu.gov.ua

Розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.368 ssu.gov.ua

Вирішується питання про обрання фігурантам справи запобіжного заходу ssu.gov.ua

Відбулося 13 обшуків за місцями проживання та служби зловмисників ssu.gov.ua

Перевіряється причетність керівництва командування Медичних сил до функціонування корупційної схеми ssu.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL,НАБУ 12 червня затримало декількох людей, зокрема першого заступника начальника Головного управління Державної податкової служби Києва Миколу Ілляшенка, під час передачі хабаря в розмірі $6 млн.

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