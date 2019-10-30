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30 жовтня • оновлено в 19:12
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/ Розслідування

СБУ спіймала "на гарячому" агента Путіна: подробиці спецоперації

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Контррозвідка СБУ в Черкаській області затримала агента ФСБ РФ при отриманні секретних матеріалів оборонної сфери України.

Як повідомила пресслужба відомства, житель Черкаської області був завербований кадровим офіцером ФСБ на території Росії.

"За гроші він погодився виконувати завдання зі збору та передачі розвідувальної інформації щодо обороноздатності України", - сказано в повідомленні.

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"Для отримання документів з обмеженим доступом агент російської спецслужби встановлював контакти з військовослужбовцями ЗС України. Для передачі зібраних відомостей російські куратори надали агенту спеціальний технічний засіб із вмонтованою камерою та "відпрацювали" канали зв’язку", - розповіли в СБУ.

СБУ спіймала агента Путіна агента ФСБ

СБУ спіймала агента Путіна агента ФСБ

ssu.gov.ua

СБУ спіймала агента Путіна агента ФСБ

СБУ спіймала агента Путіна агента ФСБ

ssu.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше СБУ викрила начальника "служби прикордонної охорони" так званого міністерства державної безпеки "ЛНР", якого прислали з Росії.

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Місце
Україна Черкаси
Теги
Служба безпеки України ФСБ
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
"... секретных материалов оборонной сферы Украины." Прям дух захватывает от нетерпежа - шож вы там придумали то такое - сякое?
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Не повезло туристу, хотел музеи и заповедники пофоткать, а тут СБУ повязали в момент передачи фото по вайберу ("отработали" каналы связи")
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Секрет засолки сала выдал?
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