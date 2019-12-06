"СБУ схаменулася?" У бенефісі "Джокера" на каналі Путіна побачили загрозу нацбезпеці

Глава правління громадської організації "Детектор медіа" Наталя Лігачова заявила, що виступ пранкера "Джокера" в ефірі телеканалу NewsOne може загрожувати національній безпеці.

Про це журналістка написала в Facebook. При цьому вона висловила надію на подальшу реакцію Національної ради з питань телебачення і радіомовлення з приводу події.

"Якщо народні депутати і журналісти, присутні в студії Ньюзвана, розуміють. Те СБУ хоча б вже схаменулося? В ефірі національного каналу ведучий в прямому ефірі передав нібито заяви нібито якогось Джокера про те, що у того є обладнання, яке нібито дозволяє йому бути присутнім у всіх секретних чатах всіх гілок влади. Це не має відношення до національної безпеки?", – емоційно відреагувала журналістка на виступ пранкера.

Лігачова підкреслила, що відчуває шок через те, що "Джокер" виступав "на каналі Путіна" і про це в студії "ніхто не заїкнувся". Журналістка висловила упевненість, що в іншій країні спецслужби оперативно відреагували б на інцидент подібного роду.

"Адже нібито Джокер нібито заявив: мовляв, сьогодні в країні епоха фарсу, але скоро вона закінчиться. Я та будь-який простий громадянин може сприймати це як пряму загрозу своєму в тому числі життю. Адже хто його знає, що нібито Джокер хоче зробити при цьому, маючи нібито якесь потужне обладнання", – зазначила Лігачова.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як пранкер "Джокер" на каналі NewsOne розповів, як отримує доступ до чатів відомих українських політиків.

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