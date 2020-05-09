СБУ розслідує махінації під "дахом" податкової: арештовано 600 млн грн

Розслідування 12:45, 9.05.2020 Оновлено: 12:53, 9.05.2020

Служба безпеки України продовжує активну роботу з припинення незаконної діяльності службових осіб Державної податкової служби і транзитно-конвертаційних груп.

Як повідомив пресцентр СБУ, протягом останніх декількох днів спецслужба провела низку заходів щодо недопущення втрат державного бюджету та блокування роботи осіб, причетних до схеми, пов'язаної з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом.

СБУ заарештувала банківські рахунки на 600 млн грн

Зокрема, накладено арешти на рахунки платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість. Загальна сума арештованих коштів становить приблизно 600 млн грн.

Також у співпраці з Державною службою фінансового моніторингу України зупинено рух коштів на банківських рахунках причетних до схеми суб’єктів. Сума заблокованих коштів становить майже 30 млн грн.

Крім того, оголошено про підозру особі, яка здійснювала несанкціоноване втручання у роботу інформаційно-телекомунікаційних систем Державної податкової служби.

7 травня СБУ провела понад 100 одночасних обшуків у фігурантів провадження, пов’язаних із роботою та "кришуванням" конвертаційних центрів.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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