СБУ розкрила схему продажу підроблених дипломів терористам "ДНР". Фото

Служба безпеки України викрила діяльність злочинного угруповання, яке виготовляла для терористів "ДНР" підроблені дипломи і вищу освіту.

Одного з її учасників затримано, повідомляється на сайті СБУ (щоб подивитися всі фото, доскрольте до кінця новини).

Терористи "ДНР" купували дипломи для отримання високих звань

За даними слідства, організаторами схеми виступила група жителів Харківського і Київського регіонів.

"Клієнтами зловмисників були учасники незаконних збройних формувань, які використовували підробки для просування по службі та отримання фейкових офіцерських звань", – уточнили в спецслужбі.

Терористи "ДНР" купували дипломи для отримання високих звань

Замовляли підроблені дипломи через сайти, а оплату здійснювали за допомогою електронних переказів. Після виготовлення замовлень їх відправляли поштою в окуповані райони Донецької області.

За даними СБУ, зловмисники щомісяця збували близько сотні таких дипломів, вартість кожного становила в середньому 500 доларів.

Терористи "ДНР" купували дипломи для отримання високих звань

Правоохоронці затримали одного з учасників групи в Харківській області під час відправлення замовлення для артилериста "ДНР".

Також проведені обшуки в київському офісі та за місцем проживання фігурантів, під час яких було вилучено докази протиправної діяльності.

Терористи "ДНР" купували дипломи для отримання високих звань

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явилися документи, згідно з якими в Росії відмовилися визнавати ветераном так званого "полковника ДНР" Валерія Гратова.