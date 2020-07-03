СБУ розкрила схему продажу підроблених дипломів терористам "ДНР". Фото
Служба безпеки України викрила діяльність злочинного угруповання, яке виготовляла для терористів "ДНР" підроблені дипломи і вищу освіту.
Одного з її учасників затримано, повідомляється на сайті СБУ (щоб подивитися всі фото, доскрольте до кінця новини).
За даними слідства, організаторами схеми виступила група жителів Харківського і Київського регіонів.
"Клієнтами зловмисників були учасники незаконних збройних формувань, які використовували підробки для просування по службі та отримання фейкових офіцерських звань", – уточнили в спецслужбі.
Замовляли підроблені дипломи через сайти, а оплату здійснювали за допомогою електронних переказів. Після виготовлення замовлень їх відправляли поштою в окуповані райони Донецької області.
За даними СБУ, зловмисники щомісяця збували близько сотні таких дипломів, вартість кожного становила в середньому 500 доларів.
Правоохоронці затримали одного з учасників групи в Харківській області під час відправлення замовлення для артилериста "ДНР".
Також проведені обшуки в київському офісі та за місцем проживання фігурантів, під час яких було вилучено докази протиправної діяльності.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явилися документи, згідно з якими в Росії відмовилися визнавати ветераном так званого "полковника ДНР" Валерія Гратова.