СБУ розкрила масштабну мережу російських ботоферм. Фото

Кіберфахівці Служби безпеки України викрили міжрегіональну мережу ботоферм в Києві і чотирьох областях, якою керували з Російської Федерації.

Як повідомила прес-служба СБУ, зловмисники були забезпечені всім необхідним телекомунікаційним обладнанням і програмним забезпеченням. Ботоферма генерувала фейки і маніпуляції від понад 10 тисяч ботів.

Співробітники спецслужби встановили, що для реєстрації акаунтів зловмисники використовували, окрім українських, також російські та європейські SIM-карти мобільних операторів. В Європі їх переважно неможливо придбати без ідентифікації, а в РФ – без сприяння з боку спецслужб.

СБУ розкрила мережу російських ботоферм Facebook СБУ

В СБУ розповіли, що інформаційні "вкиди", які відпрацьовувала ботоферма, були спрямовані на поширення паніки та дискредитацію української влади як всередині країни, так і за її межами.

СБУ розкрила мережу російських ботоферм Facebook СБУ

В рамках кримінальних проваджень проведено обшуки за 12 адресами. Вилучено, зокрема, понад 40 тисяч SIM-карт мобільних операторів.

СБУ розкрила мережу російських ботоферм Facebook СБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, СБУ заблокувала роботу ботоферми в Києві, яку організували громадяни Росії і переселенці з ОРДЛО.