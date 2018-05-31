СБУ розкрила антиукраїнську мережу в Одесі

Контррозвідка Служби безпеки України розкрила антиукраїнську діяльність представників "Росспівробітництва" в Одесі.

За даними "Цензор.НЕТ", було встановлено факти використання російськими спецслужбами федерального органу в Генеральному консульстві РФ.

Відзначається, що розвідка Російської Федерації координувала антиукраїнську діяльність. Зокрема, під прикриттям реалізації "гуманітарних і соціальних програм РФ" залучалися українці, в першу чергу - члени та лідери проросійських громадських об'єднань і рухів.

Контррозвідкою задокументовано діяльність дипломата РФ і громадянина України, які в інтересах "Росспівробітництва" шукали і підбирали жителів придністровського регіону Республіки Молдови для незаконної легалізації на території України та інших країн. Використовувалися підроблені документи про правовий статус особи, про освіту, довідок з місць роботи, посвідчень УБС.

Представника вспецслужби РФ, який діяв під дипломатичним прикриттям російського Генконсульства в Одесі, оголошено "персоною нон-грата".

Його поплічника - жителя Одеської області в травні 2018 року Приморський районний суд Одеси визнав винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3, ст. 358 КК України (підробка документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українські спецслужби провели успішну спецоперацію з російським журналістом Аркадієм Бабченко. Його хотіли вбити за винагороду в $ 15 тис. Крім того, в планах замовників були ще 30 осіб.