СБУ провела обшуки у підозрюваного в організації замаху на Бабченка: що знайшли

Служба безпеки України провела обшуки у підозрюваного в організації "вбивства" журналіста Аркадія Бабченка Бориса Германа.

Під час проведення слідчих дій співробітники СБУ вилучили його телефон. Про це повідомляють "Українські Новини" з посиланням на заяву адвоката Євгена Солодка.

"Обшуки проводились. Нічого незвичайного не вилучалося. Його телефон вилучили", - розповів правозахисник.

За його словами, обшуки проводилися не 1 червня, а раніше. В тому числі, на підприємстві з виготовлення зброї "Шмайсер". Солодко планує подати апеляцію на арешт Германа з 4 по 10 червня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, про "вбивство" Бабченка у власній квартирі стало відомо 29 травня. Повідомлялося, що в нього стріляли, після чого він нібито помер в кареті "швидкої допомоги".

30 травня на брифінгу СБУ з'ясувалося, що це була спецоперація. Крім того, спецслужби з'ясували, що Бабченка хотіли вбити за винагороду в $15 тис.

31 травня в Шевченківському райсуді Києва назвали Германа замовником замаху на Бабченка. Солодко розповів, що Герман є виконавчим директором підприємства СП "Шмайсер", яке виробляє зброю для українських військових, а також займався благодійністю для потреб АТО.

Крім того, спливли дані про родинні зв'язки Германа і екс-народного депутата від Партії регіонів Дмитра Притики.

Сам підозрюваний на суді заявив, що є агентом СБУ і не готував замах на Бабченка, а брав участь в спецоперації з виявлення каналів фінансування російських диверсантів в Україні.

Увечері, Шевченківський райсуд заарештував Германа на 2 місяці без права внесення застави.