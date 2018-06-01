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СБУ провела обшуки у підозрюваного в організації замаху на Бабченка: що знайшли

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Служба безпеки України провела обшуки у підозрюваного в організації "вбивства" журналіста Аркадія Бабченка Бориса Германа.

Під час проведення слідчих дій співробітники СБУ вилучили його телефон. Про це повідомляють "Українські Новини" з посиланням на заяву адвоката Євгена Солодка.

"Обшуки проводились. Нічого незвичайного не вилучалося. Його телефон вилучили", - розповів правозахисник.

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За його словами, обшуки проводилися не 1 червня, а раніше. В тому числі, на підприємстві з виготовлення зброї "Шмайсер". Солодко планує подати апеляцію на арешт Германа з 4 по 10 червня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, про "вбивство" Бабченка у власній квартирі стало відомо 29 травня. Повідомлялося, що в нього стріляли, після чого він нібито помер в кареті "швидкої допомоги".

30 травня на брифінгу СБУ з'ясувалося, що це була спецоперація. Крім того, спецслужби з'ясували, що Бабченка хотіли вбити за винагороду в $15 тис.

31 травня в Шевченківському райсуді Києва назвали Германа замовником замаху на Бабченка. Солодко розповів, що Герман є виконавчим директором підприємства СП "Шмайсер", яке виробляє зброю для українських військових, а також займався благодійністю для потреб АТО.

Крім того, спливли дані про родинні зв'язки Германа і екс-народного депутата від Партії регіонів Дмитра Притики.

Сам підозрюваний на суді заявив, що є агентом СБУ і не готував замах на Бабченка, а брав участь в спецоперації з виявлення каналів фінансування російських диверсантів в Україні.

Увечері, Шевченківський райсуд заарештував Германа на 2 місяці без права внесення застави.

Читайте всі новини по темі "Замах на вбивство Аркадія Бабченка" на сайті "Обозреватель".

Тема
Замах на вбивство Аркадія Бабченка
Особи
Борис ГерманАркадій БабченкоЄвген Солодко
Місце
Україна
Об'єкти
Служба безпеки Українирозслідування
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