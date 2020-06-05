СБУ: приватні компанії хотіли незаконно "відкусити" п'ять гектарів у порту "Южний"

Служба безпеки України запобігла незаконному відчуженню частини території ДП "Морський торговельний порт "Южний", повідомляє "Думська".

Як повідомили виданню у пресслужбі СБУ, кілька приватних компаній у змові з управлінням архітектури Южненської міськради хотіли вивести з власності порту майже 5 гектарів землі вартістю в десятки мільйонів гривень.

У приватну власність могла потрапити ділянка порту, на якій побудовані гідротехнічні споруди.

Нагадаємо, що минулого тижня оперативники Служби безпеки України в Одеській області зупинили фуру з вантажем контрабандних сигарет загальною вартістю в 1,5 мільйона гривень. Сигарети везли до Одеси із однієї з пострадянських країн.

13 травня президент Володимир Зеленський змінив керівництво одеського УСБУ. Замість Віталія Харченка, який не пропрацював і року, управління очолив Віктор Доровський, який раніше обіймав у ньому посаду начальника відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю (К).