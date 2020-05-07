СБУ провела обшуки в ексглави податкової Верланова: всі деталі

Співробітники Служби безпеки України провели обшуки в помешканні колишнього голови Державної податкової служби України Сергія Верланова.

Це трапилося вранці в четвер, 7 травня. Про подію він сам повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"До квартири, у якій я проживаю разом із дружиною та маленькою донькою, прийшли з обшуком співробітники СБУ. Що шукали – не уточнювали, але те, за чим, ймовірно, прийшли, не знайшли", – написав Верланов, додавши, що інформуватиме про перебіг справи та захищатиме себе й родину.

Сергій Верланов

Згодом Сергій Верланов у коментарі "Цензор.Нет" заявив, що постанову на обшук, "під час якого слідчі СБУ нічого не знайшли", видано Житомирським судом.

"Це стара, відома для мене справа, за якою до мене приходили до Державної податкової служби, коли я був головою. Там розслідуються епізоди, які мені абсолютно зрозумілі, все це свідчить про нашу боротьбу з конвертаторами. Чому це сьогодні перейшло в таку площину? На мій погляд, це продовження політичного тиску на команду реформаторів, такого ж порядку, як кримінальне провадження проти Рябошапки", – сказав він.

Копія документа Facebook/Юрій Атаманюк

Ухвалу ж суду опублікував на своїй сторінці у Facebook колишній податківець Юрій Атаманюк. Згідно з документом, кримінальне провадження розслідується за ч.2 ст.364, ч.5 ст.358-5, ч.3 ст.212, ч.3 ст.209 КК України.

Так, розслідуванням встановлено, що службові особи Державної податкової служби України спільно зі службовими особами Офісу великих платників податків ДПС у Київській, Львівській, Миколаївській, Волинській, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській, Донецькій областях та у м. Києві, "зловживаючи службовим становищем, діючи за попередньою змовою з організаторами транзитно-конвертаційних груп, з метою одержання неправомірної вигоди, в період із 2019-го до 2020 року створили протиправний механізм, спрямований на незаконне формування сум податкового кредиту за ПДВ, а в подальшому його відшкодування з державного бюджету".

Копія документа Facebook/Юрій Атаманюк

Як пізніше прокоментували в СБУ, обшуки у Верланова проводили в рамках розслідування справи за кримінальним провадженням про роботу конвертаційного центру під прикриттям податкової.

На подію також відреагував журналіст Юрій Бутусов. У своєму Facebook він зазначив, що довгий час, незважаючи на всі звинувачення, колишній очільник податкової був поза увагою правоохоронців.

"Але тут руки все-таки дотяглися. Очевидно, це пов'язано зі звинуваченнями на адресу Верланова від ексміністра фінансів Ігоря Уманського щодо схем скручування податків", – припустив він.

Водночас журналіст підкреслив, що не можна говорити про якісь перспективи справи, поки СБУ "не чіпає найголовнішого схемника – Василя Костюка", який за останній рік, додав він, суттєво "піднявся у впливі".

Копія документа Facebook/Юрій Атаманюк

"Ми бачили багато гучних обшуків у виконанні Івана Баканова – і обшуки на Львівській тютюновій фабриці, і затримання складу з сигаретами без акцизу – а чим закінчилося? Жоден із власників і організаторів до відповідальності не притягнутий, до суду нічого не передається, загалом, як зазвичай, наїхали, щоб взяти під контроль. Тож подивимося, прийшли СБУвці до Верланова заради піару чи готують якісь реальні підозри", – підсумував Бутусов.

Підкреслимо, що сам Верланов іронічно поставився до обшуків силовиків у його помешканні. У своєму Telegram-каналі він опублікував селфі з "віп-балкону", попросивши долучити фото до матеріалів справи.

"Слідчі СБУ бачили різні маєтки корупціонерів, але на такий палац точно не очікували. Замість власного палацу в Конча-Заспі – орендована квартира у старому радянському будинку", – написав він.

Сергій Верланов t.me/serhiy_verlanov

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