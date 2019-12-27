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27 грудня • оновлено в 15:54
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СБУ прийшла з обшуками до Адміністрації морпортів України

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У п'ятницю, 27 грудня, детективи НАБУ разом із СБУ прийшли з обшуками на держпідприємство "Адміністрація морських портів України".

Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро України.

"Детективи НАБУ разом із СБУ за процесуального керівництва САП здійснюють низку обшуків у приміщеннях ДП "Адміністрація морських портів України", його філіях і за місцем проживання посадових осіб АМПУ в Києві, Одесі та Одеській області", – йдеться у зверненні.

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Зазначається, що посадові особи АМПУ підозрюються в зловживанні під час закупівлі будівельних послуг для об'єктів морської інфраструктури, зокрема надання протиправних преференцій іноземній компанії.

Розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 364 КК України (Зловживання владою або службовим становищем).

Обшук у АМПУ

Обшук у АМПУ

НАБУ

Обшук у АМПУ

Обшук у АМПУ

НАБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 грудня детективи НАБУ прийшли з обшуком до Міністерства інформаційної політики України.

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
Україна
Теги
Державне Бюро Розслідувань Служба безпеки України Спеціалізована антикорупційна прокуратура
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