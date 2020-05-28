Слідчі Служби безпеки України повідомили про підозру ще двом представникам російських спецслужб.

Як сказано в повідомленні пресслужби відомства, СБУ розслідує факти підбурювання співробітниками ГУ Генштабу Збройних сил РФ і ФСБ українських громадян до вчинення державної зради.

"У межах розпочатого кримінального провадження співробітники СБУ встановили, що у липні 2019 року офіцер 3-го оперативного відділу 316-го Розвідувального Центру Головного управління Генерального штабу Збройних Сил Російської Федерації підбурював громадянина України до вчинення державної зради на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності. Російський розвідник діяв за попередньої змовою з колишнім співробітником Головного управління СБУ в АР Крим, який після анексії півострова зрадив військовій присязі та перейшов на службу до ФСБ РФ", – розповіли в СБУ.

Російські спецслужби планували отримати від українця допомогу у проведенні підривної діяльності проти нашої держави, зокрема через збір та передачу відомостей військового характеру щодо Збройних сил України.

Двом представникам спецслужб РФ повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України.

Глава СБУ Іван Баканов Цензор.НЕТ

Як писав OBOZREVATEL, недавно СБУ повідомила про підозру ще одному російському розвіднику, який схилив до державної зради заступника керівника протоколу прем'єр-міністра України.