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28 травня • оновлено в 21:12
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СБУ повідомила про підозру ще двом російським розвідникам

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Слідчі Служби безпеки України повідомили про підозру ще двом представникам російських спецслужб.

Як сказано в повідомленні пресслужби відомства, СБУ розслідує факти підбурювання співробітниками ГУ Генштабу Збройних сил РФ і ФСБ українських громадян до вчинення державної зради.

"У межах розпочатого кримінального провадження співробітники СБУ встановили, що у липні 2019 року офіцер 3-го оперативного відділу 316-го Розвідувального Центру Головного управління Генерального штабу Збройних Сил Російської Федерації підбурював громадянина України до вчинення державної зради на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності. Російський розвідник діяв за попередньої змовою з колишнім співробітником Головного управління СБУ в АР Крим, який після анексії півострова зрадив військовій присязі та перейшов на службу до ФСБ РФ", – розповіли в СБУ.

Російські спецслужби планували отримати від українця допомогу у проведенні підривної діяльності проти нашої держави, зокрема через збір та передачу відомостей військового характеру щодо Збройних сил України.

Двом представникам спецслужб РФ повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України.

Глава СБУ Іван Баканов

Глава СБУ Іван Баканов

Цензор.НЕТ

Як писав OBOZREVATEL, недавно СБУ повідомила про підозру ще одному російському розвіднику, який схилив до державної зради заступника керівника протоколу прем'єр-міністра України.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Тег
Служба безпеки України
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