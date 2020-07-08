СБУ показала відео затримання агента ФСБ на Луганщині

У мережі з'явилося відео затримання терориста "ЛНР", якого завербувала ФСБ для вчинення теракту на Луганщині.

Кадри оприлюднили на офіційному сайті Служби безпеки України. В повідомленні зазначили, що ворожого агента вдалося спіймати у районі проведення ООС контррозвідникам СБУ із залученням бійців ЦСО "А" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

За даними спецслужби, завербований громадянин України є уродженцем тимчасово окупованого міста Ровеньки на Луганщині. Звідти зі зброєю його відправили на вільну територію України для вчинення масштабної диверсії.

У спецоперації брали участь контррозвідники СБУ та бійці ЦСО "А" Сайт СБУ

У зловмисника українське громадянство Сайт СБУ

Затриманий виявився терористом "ЛНР" Сайт СБУ

Крім того, стало відомом, що з 2014 року він брав участь у бойових діях проти сил АТО/ООС. Згодом був залучений представниками ФСБ РФ до негласної співпраці.

Диверсанта затримано у порядку ст. 191 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ст. 113 (диверсія) Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу.

Він вже перебував у розшуку за вчинення злочинів, передбачених ст. 110, 258-3 КК України. Наразі тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

Затримання диверсанта ФСБ Сайт СБУ

Терорист мав при собі дві РПГ-22 Сайт СБУ

Резервуари, які збирався підірвати терорист Сайт СБУ

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