СБУ показала топ-5 спецоперацій затримання злочинців. Видовищне відео

Вікторія Довгань Розслідування 09:43, 23.09.2020 Оновлено: 09:43, 23.09.2020

Служба безпеки України показала видовищні кадри останніх пяти затримань небезпечних терористів та інших злочинців.

Пресцентр спецслужби оприлюднив відео на офіційному Telegram-каналі, наголосивши, що на сторожі безпеки українців стоять справжні фахівці (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Зокрема у ролику зафільмовано:

  • затримання агента РФ, який готував диверсію на Рівненщині;

  • викриття злочинного угруповання "Князя" на Харківщині;

  • запобігання теракту ФСБ на Луганщині;

  • знешкодження членів банди "Лоти Гулі" під час спроби викрадення людини;

  • арешт продавця 70 бойових гранат для криміналітету.

"Коли працюють наші колеги з Центру спеціальних операцій "А" – у злочинців немає жодних шансів. Зібрали оперативні записи з реальних спецоперацій: затримання агентів ФСБ і терористів, озброєних банд, які досі вважають, що живуть у 90-х, і торгівців зброєю. Додамо лише одне: "Працює СБУ!" – запевнили спецпризначенці.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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