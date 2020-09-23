СБУ показала топ-5 спецоперацій затримання злочинців. Видовищне відео
Служба безпеки України показала видовищні кадри останніх пяти затримань небезпечних терористів та інших злочинців.
Пресцентр спецслужби оприлюднив відео на офіційному Telegram-каналі, наголосивши, що на сторожі безпеки українців стоять справжні фахівці (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Зокрема у ролику зафільмовано:
затримання агента РФ, який готував диверсію на Рівненщині;
викриття злочинного угруповання "Князя" на Харківщині;
запобігання теракту ФСБ на Луганщині;
знешкодження членів банди "Лоти Гулі" під час спроби викрадення людини;
арешт продавця 70 бойових гранат для криміналітету.
"Коли працюють наші колеги з Центру спеціальних операцій "А" – у злочинців немає жодних шансів. Зібрали оперативні записи з реальних спецоперацій: затримання агентів ФСБ і терористів, озброєних банд, які досі вважають, що живуть у 90-х, і торгівців зброєю. Додамо лише одне: "Працює СБУ!" – запевнили спецпризначенці.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
12 вересня на Рівненщині СБУ затримала з вибухівкою жителя Одеської області, який намагався знищити об’єкт Горбаківсько-Гориньградського водозабору.
З власної ініціативи він вийшов на представників ФСБ РФ і серед іншого пропонував послуги щодо вбивств учасників ООС.
А 7 липня у Сєвєродонецьку був затриманий іще один диверсант ФСБ із двома РПГ-22.
Ними він збирався підірвати два резервуари з аміаком на території ПрАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот" ємністю 4500 т.
7 серпня стало відомо, що громадянин України, завербований ФСБ, засуджений до 10 років позбавлення волі.
Крім того, СБУ двічі вдалося затримати на Одещині представників банди "Лоти Гулі", які тримали в страху бізнесменів. Так, четверо злочинців були викриті у липні, а ще двоє – у вересні.