Топтеми:

СБУ показала топ-5 спецоперацій затримання злочинців. Видовищне відео

Вікторія Довгань
Вікторія Довгань
Розслідування
1,2 т.

  • Захисники запобігли масштабним терактам ФСБ на Харківщині та Луганщині

  • Також затримано кількох членів банди "Лоти Гулі"

  • Попереджено продаж зброї для криміналітету

СБУ показала кадри гучних затримань. Джерело: 112.ua

Служба безпеки України показала видовищні кадри останніх пяти затримань небезпечних терористів та інших злочинців.

Пресцентр спецслужби оприлюднив відео на офіційному Telegram-каналі, наголосивши, що на сторожі безпеки українців стоять справжні фахівці (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Зокрема у ролику зафільмовано:

  • затримання агента РФ, який готував диверсію на Рівненщині;

  • викриття злочинного угруповання "Князя" на Харківщині;

  • запобігання теракту ФСБ на Луганщині;

  • знешкодження членів банди "Лоти Гулі" під час спроби викрадення людини;

  • арешт продавця 70 бойових гранат для криміналітету.

"Коли працюють наші колеги з Центру спеціальних операцій "А" – у злочинців немає жодних шансів. Зібрали оперативні записи з реальних спецоперацій: затримання агентів ФСБ і терористів, озброєних банд, які досі вважають, що живуть у 90-х, і торгівців зброєю. Додамо лише одне: "Працює СБУ!" – запевнили спецпризначенці.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

УкраїнаСлужба безпеки України
Чому ви можете довіряти OBOZREVATEL
Поділитися в Facebook