СБУ показала топ-5 спецоперацій затримання злочинців. Видовищне відео

Захисники запобігли масштабним терактам ФСБ на Харківщині та Луганщині
Також затримано кількох членів банди "Лоти Гулі"
Попереджено продаж зброї для криміналітету
Служба безпеки України показала видовищні кадри останніх пяти затримань небезпечних терористів та інших злочинців.
Пресцентр спецслужби оприлюднив відео на офіційному Telegram-каналі, наголосивши, що на сторожі безпеки українців стоять справжні фахівці (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Зокрема у ролику зафільмовано:
затримання агента РФ, який готував диверсію на Рівненщині;
викриття злочинного угруповання "Князя" на Харківщині;
запобігання теракту ФСБ на Луганщині;
знешкодження членів банди "Лоти Гулі" під час спроби викрадення людини;
арешт продавця 70 бойових гранат для криміналітету.
"Коли працюють наші колеги з Центру спеціальних операцій "А" – у злочинців немає жодних шансів. Зібрали оперативні записи з реальних спецоперацій: затримання агентів ФСБ і терористів, озброєних банд, які досі вважають, що живуть у 90-х, і торгівців зброєю. Додамо лише одне: "Працює СБУ!" – запевнили спецпризначенці.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
12 вересня на Рівненщині СБУ затримала з вибухівкою жителя Одеської області, який намагався знищити об’єкт Горбаківсько-Гориньградського водозабору.
З власної ініціативи він вийшов на представників ФСБ РФ і серед іншого пропонував послуги щодо вбивств учасників ООС.
А 7 липня у Сєвєродонецьку був затриманий іще один диверсант ФСБ із двома РПГ-22.
Ними він збирався підірвати два резервуари з аміаком на території ПрАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот" ємністю 4500 т.
7 серпня стало відомо, що громадянин України, завербований ФСБ, засуджений до 10 років позбавлення волі.
Крім того, СБУ двічі вдалося затримати на Одещині представників банди "Лоти Гулі", які тримали в страху бізнесменів. Так, четверо злочинців були викриті у липні, а ще двоє – у вересні.