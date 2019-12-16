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16 грудня • оновлено в 21:28
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СБУ покарала пропагандистів Путіна, які прорвалися в Україну

1.4т
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Групі пропагандистів російського телеканалу "Звезда", яка потрапила на територію України 12 грудня, заборонено в'їзд в країну на три роки.

Про це в коментарі "Інтерфакс-Україна" повідомила речник Служби безпеки Олена Гітлянська, уточнивши, що кремлівські журналісти вже вирушили додому.

"Знімальній групі телеканалу "Звезда" заборонено в'їзд на три роки за здійснення професійної діяльності для телеканалу, який перебуває в санкційному списку", – зазначила Гітлянська.

Пропагандистка телеканалу "Звезда"

Пропагандистка телеканалу "Звезда"

Скріншот відео

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За її словами, співробітники скандального телеканалу в'їхали в Україну під личиною звичайних громадян. У них навіть не було акредитації для журналістської діяльності.

Пропагандистка телеканалу "Звезда" на Майдані

Пропагандистка телеканалу "Звезда" на Майдані

Кадр з відео

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Автор
Дмитро Гриневич
Тема
російська пропаганда
Місце
Україна
Тег
Служба безпеки України
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