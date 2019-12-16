СБУ покарала пропагандистів Путіна, які прорвалися в Україну

Групі пропагандистів російського телеканалу "Звезда", яка потрапила на територію України 12 грудня, заборонено в'їзд в країну на три роки.
Про це в коментарі "Інтерфакс-Україна" повідомила речник Служби безпеки Олена Гітлянська, уточнивши, що кремлівські журналісти вже вирушили додому.
"Знімальній групі телеканалу "Звезда" заборонено в'їзд на три роки за здійснення професійної діяльності для телеканалу, який перебуває в санкційному списку", – зазначила Гітлянська.
Пропагандистка телеканалу "Звезда"
Скріншот відео
За її словами, співробітники скандального телеканалу в'їхали в Україну під личиною звичайних громадян. У них навіть не було акредитації для журналістської діяльності.
Пропагандистка телеканалу "Звезда" на Майдані
Кадр з відео
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Президент України Володимир Зеленський на "нормандському форматі" запропонував пропагандистам приїхати до України, щоб припинити ліпити фейки.
Він потролив топ-пропагандиста Володимира Соловйова, зазначивши, що той "не забруднить туфлі "Бріоні".
Соловйов огризнувся у відповідь на запрошення Зеленського.
Пізніше головна редакторка RT Маргарита Симоньян та спікер МЗС РФ Марія Захарова відповіли, що їм заборонено в'їзд.
А 12 листопада "на запрошення" приїхали пропагандисти телеканалу "Звезда". Діана Сіразі зізналася, що раніше колеги відвідували Київ під надуманими приводами.
В СБУ заявили, що жінка прибула до української столиці, як приватна особа.
А в Держприкордонслужбі відповіли, що пропустили пропагандистів "Звезда", оскільки ті приховали справжню мету візиту.
16 грудня кореспондент телеканалу НТВ Сергій Савін поскаржився, що його не пропустили в Україну.
Слідом за ним українські прикордонники відправили додому ще одного пропагандиста – Олександра Тонких.
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