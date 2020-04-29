Служба безпеки України викрила незаконний видобуток піску у промислових масштабах у Коростишівському районі Житомирщини.

Як повідомляє пресслужба відомства, до злочину причетний колишній депутат Житомирської міської ради та директор місцевого підприємства.

СБУ викрила незаконний видобуток піску на Житомирщині

Саме вони під виглядом робіт зі створення водойми для рибогосподарських потреб розпочали самовільний видобуток піску.

Встановлено, що зловмисники самовільно зняли ґрунтовий покрив на п’яти земельних ділянках площею 9,3 гектара. Потім вони розпочали видобуток піску без жодних дозвільних документів за допомогою важкої екскаваторної техніки. Незаконно видобуту піщану суміш фірма за готівку реалізовувала фізичним особам та комерційним структурам Житомира і Коростишівського району за ринковими цінами в обхід податкового законодавства.

СБУ викрила незаконний видобуток піску на Житомирщині

СБУ викрила незаконний видобуток піску на Житомирщині

Інженерно-екологічні експертизи засвідчили, що ділки встигли видобути 840 тисяч кубічних метрів піску на 182 мільйони гривень, а самовільною розробкою надр завдали збитки державі ще на 204 мільйони гривень.

За матеріалами СБУ ексдепутату повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 240 (порушення правил використання надр, що створило небезпеку для довкілля та спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання щодо накладення арешту на майно, яке належить підозрюваному на правах власності.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у Харківській області підприємець організував незаконне видобування піску, чим завдав державі збитків на 65,3 млн гривень.

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