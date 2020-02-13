За теракт в Авдіївці: СБУ оголосила підозри банді Гіві

Служба безпеки України встановила обставини теракту, скоєного в Авдіївці Донецької області 26 січня 2015 року бандою "Сомалі" так званого "міністерства оборони ДНР", і оголосила терористам підозри.

Про це в четвер, 13 лютого, повідомляє пресслужба СБУ (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Слідчі спецслужби задокументували, що обстріл мирних житлових кварталів районного центру з населенням в кілька десятків тисяч осіб реактивними системами залпового вогню "Град" здійснювався з території, тимчасово підконтрольної терористам.

СБУ оголосила підозри банді Гіві "Сомалі" за теракт в Авдіївці СБУ

СБУ оголосила підозри банді Гіві "Сомалі" за теракт в Авдіївці СБУ

Згідно з висновками експертиз, обстріл вели некерованими реактивними осколково-фугасними снарядами М-21ОФ з району міст Мінеральне, Яковлівка і Ясинувата. Під час теракту було випущено не менше сімдесяти таких снарядів.

СБУ встановила безпосередню участь в злочинних обстрілах житлових кварталів Авдіївки бойовиків двох підрозділів 1-ї окремої батальйонно-тактичної групи "Сомалі" так званого "Міноборони ДНР".

Так, гаубичної батареєю командував "гвардії підполковник" з позивним "Море", який безпосередньо надавав необхідні для прицілювання розрахунки і координати.

Артилерійська реактивна батарея в складі двох одиниць реактивної системи залпового вогню БМ-21 "Град" виконувала вказівки свого ватажка на прізвисько "Академік".

Він після узгодження обстрілів з командиром "Сомалі" Гіві віддавав команду відкрити вогонь.

Доказами СБУ назвала перехоплені переговори терористів. Слідчі СБУ задокументували весь ланцюжок організації, координації та виконання бойовиками бандформування цього злочину проти мирного населення.

Зараз найманцю проросійського НЗФ "гвардії підполковнику Морю" повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260, ч. 3 ст. 258, п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, його спільникові "Академіку" – ч. 3 ст. 258, п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Обидва бойовики оголошені в розшук.

СБУ оголосила підозри банді Гіві "Сомалі" за теракт в Авдіївці СБУ

СБУ оголосила підозри банді Гіві "Сомалі" за теракт в Авдіївці СБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше контррозвідка Служби безпеки України запобігла спробі терористів "МГБ ЛНР" зробити своїм агентом українського чиновника.

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