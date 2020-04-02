СБУ обшукала клініку Eurolab Пальчевського через приховування коронавірусу

У приватній клініці Eurolab, яка належить бізнесмену Андрію Пальчевському, СБУ провела обшуки за фактом приховування зараження коронавірусом COVID-19.

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Про це він розповів в ефірі телеканалу "112", назвавши офіційну причину слідчих дій.

"Офіційна причина – стаття 113, здається, диверсія проти держави ... Спроба прив'язати мене до того, що, нібито, київська лабораторія не повідомила про три випадки захворювання, і, таким чином, сприяла розвитку епідемії", – повідомив Пальчевський.

Андрій Пальчевський

При цьому він зазначив, що співробітники СБУ під час обшуків вели себе адекватно і він "не побачив жодного хамства". Пальчевський підкреслив, що його не вдасться зломити і закрити рот: "всруся, але не підкорюся".

Пальчевський зазначив, що покарання за таку статтю від 8 до 15 років. Додамо, що ст. 113 КК "Диверсія" передбачає покарання позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Як повідомляв OBOZREVATEL, приватна клініка Eurolab відомого бізнесмена Андрія Пальчевського приховала від санітарних служб інформацію як мінімум про 4 позитивних результатах тестів на коронавірус.

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