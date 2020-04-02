Головна Новини
2 квітня • оновлено в 08:18
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

СБУ обшукала клініку Eurolab Пальчевського через приховування коронавірусу

1.7т
Читати матеріал російською

У приватній клініці Eurolab, яка належить бізнесмену Андрію Пальчевському, СБУ провела обшуки за фактом приховування зараження коронавірусом COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це він розповів в ефірі телеканалу "112", назвавши офіційну причину слідчих дій.

"Офіційна причина – стаття 113, здається, диверсія проти держави ... Спроба прив'язати мене до того, що, нібито, київська лабораторія не повідомила про три випадки захворювання, і, таким чином, сприяла розвитку епідемії", – повідомив Пальчевський.

Андрій Пальчевський

Андрій Пальчевський

При цьому він зазначив, що співробітники СБУ під час обшуків вели себе адекватно і він "не побачив жодного хамства". Пальчевський підкреслив, що його не вдасться зломити і закрити рот: "всруся, але не підкорюся".

Пальчевський зазначив, що покарання за таку статтю від 8 до 15 років. Додамо, що ст. 113 КК "Диверсія" передбачає покарання позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Як повідомляв OBOZREVATEL, приватна клініка Eurolab відомого бізнесмена Андрія Пальчевського приховала від санітарних служб інформацію як мінімум про 4 позитивних результатах тестів на коронавірус.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Особа
Андрій Пальчевський
Місце
Україна
Тег
Служба безпеки України
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
0
1
Смішно
5
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Пора закрыть эту мутную забегаловку.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Гоша Злой
Гоша Злой
и про его сказку про убийство порошенко своего брата можно будет заодно спросить...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Розслідування

Коронавірус. Найважливіше

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги