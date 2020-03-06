СБУ назвало "сенсацію" про ліквідацію терориста "Гіві" фейком

Служба безпеки України заявила, що в її лавах ніколи не служив Олег Сугерей, який розповів журналістам нібито деталі ліквідації терориста "ДНР" Михайла Толстих ("Гіві").

Офіційний коментар з цього приводу з'явився на сторінці СБУ у Facebook. У ньому спецслужба закликала журналістів не поширювати неправдиву інформацію й ретельно перевіряти власні джерела.

Михайло Толстих ("Гіві") "Деловая столица"

"З огляду на поширення у деяких ЗМІ коментаря нібито працівника СБУ про спецоперацію щодо ліквідації командира батальйону сепаратистів "Сомалі" Михайла Толстих, також відомого як "Гіві", повідомляємо, що Олег Сурегей не служить і ніколи не служив у Службі безпеки України", – йдеться у повідомленні відомства.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Сугерей, який назвався агентом СБУ, дав інтерв'ю виданню "Цензор.НЕТ". У ньому він заявив, що "Гіві" нібито ліквідувала дівчина-білявка, яка втерлася до терориста в довіру і заклала вибухівку в його кабінеті.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!