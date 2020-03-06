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6 березня • оновлено в 13:45
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/ Розслідування

СБУ назвало "сенсацію" про ліквідацію терориста "Гіві" фейком

6.8т
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Служба безпеки України заявила, що в її лавах ніколи не служив Олег Сугерей, який розповів журналістам нібито деталі ліквідації терориста "ДНР" Михайла Толстих ("Гіві").

Офіційний коментар з цього приводу з'явився на сторінці СБУ у Facebook. У ньому спецслужба закликала журналістів не поширювати неправдиву інформацію й ретельно перевіряти власні джерела.

Михайло Толстих ("Гіві")

Михайло Толстих ("Гіві")

"Деловая столица"

"З огляду на поширення у деяких ЗМІ коментаря нібито працівника СБУ про спецоперацію щодо ліквідації командира батальйону сепаратистів "Сомалі" Михайла Толстих, також відомого як "Гіві", повідомляємо, що Олег Сурегей не служить і ніколи не служив у Службі безпеки України", – йдеться у повідомленні відомства.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Сугерей, який назвався агентом СБУ, дав інтерв'ю виданню "Цензор.НЕТ". У ньому він заявив, що "Гіві" нібито ліквідувала дівчина-білявка, яка втерлася до терориста в довіру і заклала вибухівку в його кабінеті.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Вбивство терориста Гіві
Особа
Михайло Толстих (Гіві)
Місце
Україна
Тег
Служба безпеки України
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Его там нет.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
В интервью не было, что она стёрлась в доверие, там был секс.
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сибирский ватник
сибирский ватник
Да я уже давно понял,что Ю. Бутусов п и з да бо л.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
сибирский ватник, Ему специально эту провокацию подсунули, может ещё и бабки Бутусов заплатил за интервью, а может врёт СБУ.
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