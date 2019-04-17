Гучні вбивства співробітників СБУ і Міноборони: сплив слід ФСБ Росії

Служба безпеки України заявила про встановлення організатора вбивств співробітника СБУ Олександра Хараберюша і співробітника розвідки Міністерства оборони України Максима Шаповала.

Ним виявився працівник ФСБ РФ, повідомив на брифінгу глава СБУ Василь Грицак.

"Справжнім організатором убивств, внаслідок яких загинули Олександр Хараберюш і Максим Шаповал, і повинен був бути ліквідований ще один офіцер українських спецслужб, є генерал-лейтенант ФСБ РФ Мінаєв Дмитро Вікторович, начальник департаменту контррозвідувальних операцій ФСБ РФ", — сказав він.

Максим Шаповал "Гордон"

Олександр Хараберюш Вікіпедія

Грицак також додав, що в дні підриву автомобілів Хараберюша і Шаповала Мінаєв "особисто контролював фінальну фазу терористичних операцій, перебуваючи в центрі спеціальних операцій МДБ ДНР".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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