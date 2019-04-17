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Гучні вбивства співробітників СБУ і Міноборони: сплив слід ФСБ Росії

2.2тЧитати матеріал російською

Служба безпеки України заявила про встановлення організатора вбивств співробітника СБУ Олександра Хараберюша і співробітника розвідки Міністерства оборони України Максима Шаповала.

Ним виявився працівник ФСБ РФ, повідомив на брифінгу глава СБУ Василь Грицак.

"Справжнім організатором убивств, внаслідок яких загинули Олександр Хараберюш і Максим Шаповал, і повинен був бути ліквідований ще один офіцер українських спецслужб, є генерал-лейтенант ФСБ РФ Мінаєв Дмитро Вікторович, начальник департаменту контррозвідувальних операцій ФСБ РФ", — сказав він.

Максим Шаповал

Максим Шаповал

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''Потратила на гульки і наркотики'': терористка ''ДНР'' розсекретила деталі вбивства полковника СБУ
Олександр Хараберюш

Олександр Хараберюш

Вікіпедія

Грицак також додав, що в дні підриву автомобілів Хараберюша і Шаповала Мінаєв "особисто контролював фінальну фазу терористичних операцій, перебуваючи в центрі спеціальних операцій МДБ ДНР".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Василь ГрицакМаксим ШаповалОлександр Хараберюш
Місце
Україна
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Клоунада в рамках выборной компании Порося
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
Я полагаю, доказательства причастности ФСБ такие же неопровержимые, как с "покушением" на нах. никому не нужное Бабченко и "терактом" в харьковском метро?
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Поросёнков Петя, а также на Антошку Геращенко
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Генералу ФСБ делать не хер, чтобы взрывать свидомых воров, казнокрадов и упырей.
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