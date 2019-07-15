СБУ накрила схему подачок грошей для "Л/ДНР": організатор затриманий

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) блокували механізм сприяння діяльності незаконних збройних формувань "Л/ДНР".

Як повідомляє пресслужба СБУ, оперативники встановили, що декілька українських громадян за погодженням із представниками псевдореспублік зареєстрували на тимчасово окупованих територіях комерційні структури для надання послуг "націоналізованим" підприємствам у "республіках".

Сприяння надавалося, в тому числі воєнізованому формуванню "МНС ДНР", зокрема здійснювався ремонт, технічне обслуговування машин та монтаж обладнання. Водночас зареєстровані приватні підприємства систематично платили "податки" до псевдобюджетів терористичних організацій.

СБУ накрила механізм поставки фінансування "Л/ДНР"

За даними СБУ, від протиправної схеми представники терористичних організацій отримували фінансові надходження в псевдобюджети і використовували їх, зокрема для фінансування НВФ.

Правоохоронці затримали організатора протиправної схеми, який постійно проживав на тимчасово окупованих територіях, коли він прибув на підконтрольну українській владі територію.

Зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (Створення терористичної групи чи організації). Йому обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше контррозвідка СБУ розсекретила російського найманця "Сєдого", керівника загоном спецпризначення в "ЛНР", який вбивав ватажків "республіки".

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