СБУ накрила мільйонну тютюнову схему: злочинці змогли відкупитися

Компанія, у якої СБУ вилучила 50 млн грн необлікованої готівки і велику партію цигарок, відкупилася від відповідальності.

Про це OBOZREVATEL повідомили особисті джерела. Зокрема порушники ухилилися від сплати податків на суму понад 5 млн гривень.

Редакція обіцяє взяти ситуацію під особистий контроль, оскільки здогадується, хто стоїть за допомогою махінаторам уникнути покарання. Ми маємо намір детально відстежувати долю корупціонерів.

Нагадаємо, СБУ накрила тютюнову схему в кінці червня. Правоохоронці встановили, що посадові особи одного з підприємств, діючи на території Києва та Харківської області, умисно ухилилися від сплати податків на суму понад 5 млн гривень. Фігуранти провадження здійснювали реалізацію тютюнових виробів за готівку без оформлення будь-яких документів.

Готівка, знайдена під час обшуку у злочинців Пресслужба СБУ

Тютюнові вироби, знайдені під час обшуку у злочинців Пресслужба СБУ

Готівка, знайдена під час обшуку у злочинців Пресслужба СБУ

"Для створення видимості реальної реалізації тютюнових виробів зловмисники документально оформлювали їхній продаж на адресу фіктивних підприємств. Вони також допомагали підприємствам реального сектора економіки в ухиленні від сплати податків шляхом формування "клієнтам" фіктивного податкового кредиту. За результатами санкціонованих обшуків, проведених в офісних і складських приміщеннях компанії-фігуранта, а також у транспортних засобах, які використовувалися учасниками схеми, правоохоронці вилучили з незаконного обігу понад 50 млн грн необлікованої готівки і партію тютюнових виробів вартістю 13 млн грн", – повідомлялося на сайті СБУ.

Характерно, що підтвердити документально походження товару та готівки менеджмент підприємства не зміг і відмовився давати будь-які пояснення.

Готівка, знайдена під час обшуку у злочинців Пресслужба СБУ

Готівка, знайдена під час обшуку у злочинців Пресслужба СБУ

Тютюнові вироби, знайдені під час обшуку у злочинців Пресслужба СБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, у листопаді учасники російсько-української війни, серед яких і бійці "Об’єднання добровольців", вийшли на протест проти діяльності фірми-тютюнового монополіста "Тедіс Україна", власники якої фінансують терористів та сепаратистів.

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