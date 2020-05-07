СБУ накрила мережу шпигунів "ДНР": зливали дані про секретні об'єкти України

Служба безпеки України припинила діяльність кількох охоронних фірм, які зливали інформацію про об'єкти критичної інфраструктури України терористам "ДНР".

Як повідомляється на сайті спецслужби, шпигунську мережу організували три колишніх правоохоронця з тимчасово окупованого Донецька. У 2014 році вони переїхали на контрольовану українською владою територію, проте головний офіс продовжував працювати в захопленому місті.

СБУ викрила мережу шпигунів "ДНР" Сайт СБУ

Зловмисники отримали дозволи "органів влади "псевдореспублік" на надання охоронних і протипожежних послуг "державним підприємствам і установам "ДНР". У зв'язку з цим вони регулярно платили податки в так званий бюджет "ДНР", частина з яких йшла на фінансування незаконних збройних формувань.

На контрольованій українською владою території бізнесмени надавали послуги зі встановлення та забезпечення діяльності систем безпеки в Донецькій, Запорізькій, Харківській та Дніпропетровській областях. Серед клієнтів комерсантів були підприємства, які належать до стратегічних об'єктів держави.

СБУ викрила мережу шпигунів "ДНР" Сайт СБУ

"Слідчі та кіберфахівці СБУ задокументували, що через інтеграцію систем безпеки інформацію, в тому числі технічного характеру, зі стратегічних підприємств передавали в головний офіс у Донецьку. Слідство перевіряє версію про співпрацю організаторів з так званими "органами державної безпеки" самопроголошеної "ДНР", – сказано в повідомленні СБУ.

В результаті проведених заходів на території чотирьох регіонів України протиправна діяльність охоронних фірм була заблокована. В ході проведених слідчих дій правоохоронці виявили та вилучили речі й документи, що підтверджують протиправну діяльність фігурантів кримінального провадження.

Зараз тривають слідчі дії з трьома співзасновниками охоронного бізнесу. За їх результатами буде ухвалено рішення про притягнення винних до відповідальності.

СБУ викрила мережу шпигунів "ДНР" Сайт СБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 квітня в Одесі співробітники СБУ затримали колишнього бойовика незаконних збройних формувань терористичної "ДНР", який брав участь в бойових діях проти ЗСУ на Донбасі.

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