СБУ накрила групу виробників фальшивих паспортів ЄС. Фото

Служба безпеки затримала в декількох областях України членів угруповання, які займалися підробкою паспортів країн ЄС для іноземців.

Документи виготовлялися для вихідців з країн Середньої Азії та Близького Сходу, яких незаконно легалізували на території України, а потім переправляли до Євросоюзу, повідомляється на сайті спецслужби (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Затримано угруповання, яке підробляло паспорти ЄС

Оперативники задокументували понад 300 епізодів виготовлення підроблених ID-карток і закордонних паспортів країн ЄС. Також встановлено більше 20 оптових замовників фальшивих документів у 12 регіонах України.

СБУ затримала учасників угруповання, які підробляли паспорти ЄС

За даними СБУ, з початку 2017 зловмисники підробили майже 4 тисячі документів.

Обшуки за місцем проживання затриманих

У межах спецоперації в Чернівецькій, Львівській і Тернопільській областях спецслужбі вдалося викрити всіх учасників угруповання, зокрема й "оптового замовника", який виявився співробітником Національної поліції. Також була блокована діяльність цеху з виробництва підробок.

СБУ показала документи одного із затриманих

"Під час слідчих дій правоохоронці вилучили у зловмисників зразки фальшивок, обладнання для їх виготовлення, велику суму готівкою, отриману від протиправної діяльності, й інші речі, що мають доказове значення. Усі вони будуть направлені на експертизу. Крім того, вилучено 5 одиниць вогнепальної мисливської зброї, яка зберігалася без відповідних дозволів і з ознаками переробки", – уточнили в СБУ.

У затриманих виявлено зброю

Шести фігурантам повідомили про підозру за частиною 3 статті 332 і частиною 3 статті 358 КК.

Під час обшуків виявлено гроші

Як повідомляв OBOZREVATEL, у серпні СБУ затримала в Житомирі учасника міжнародної терористичної організації "Ісламська держава".