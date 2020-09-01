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СБУ накрила групу виробників фальшивих паспортів ЄС. Фото

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Розслідування
1,2 т.
СБУ затримала групу людей, які виготовляли фальшиві паспорти ЄС

СБУ затримала групу людей, які виготовляли фальшиві паспорти ЄС.

Служба безпеки затримала в декількох областях України членів угруповання, які займалися підробкою паспортів країн ЄС для іноземців.

Документи виготовлялися для вихідців з країн Середньої Азії та Близького Сходу, яких незаконно легалізували на території України, а потім переправляли до Євросоюзу, повідомляється на сайті спецслужби (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Затримано угруповання, яке підробляло паспорти ЄС

Затримано угруповання, яке підробляло паспорти ЄС

Оперативники задокументували понад 300 епізодів виготовлення підроблених ID-карток і закордонних паспортів країн ЄС. Також встановлено більше 20 оптових замовників фальшивих документів у 12 регіонах України.

СБУ затримала учасників угруповання, які підробляли паспорти ЄС

СБУ затримала учасників угруповання, які підробляли паспорти ЄС

За даними СБУ, з початку 2017 зловмисники підробили майже 4 тисячі документів.

Обшуки за місцем проживання затриманих

Обшуки за місцем проживання затриманих

У межах спецоперації в Чернівецькій, Львівській і Тернопільській областях спецслужбі вдалося викрити всіх учасників угруповання, зокрема й "оптового замовника", який виявився співробітником Національної поліції. Також була блокована діяльність цеху з виробництва підробок.

СБУ показала документи одного із затриманих

СБУ показала документи одного із затриманих

"Під час слідчих дій правоохоронці вилучили у зловмисників зразки фальшивок, обладнання для їх виготовлення, велику суму готівкою, отриману від протиправної діяльності, й інші речі, що мають доказове значення. Усі вони будуть направлені на експертизу. Крім того, вилучено 5 одиниць вогнепальної мисливської зброї, яка зберігалася без відповідних дозволів і з ознаками переробки", – уточнили в СБУ.

У затриманих виявлено зброю

У затриманих виявлено зброю

Шести фігурантам повідомили про підозру за частиною 3 статті 332 і частиною 3 статті 358 КК.

Під час обшуків виявлено гроші

Під час обшуків виявлено гроші

Як повідомляв OBOZREVATEL, у серпні СБУ затримала в Житомирі учасника міжнародної терористичної організації "Ісламська держава".

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  2. Розслідування