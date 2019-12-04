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5 грудня • оновлено в 00:07
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СБУ накрила "ботоферму", яка працювала на Росію і "ДНР": подробиці і фото

7.2т
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СБУ припинила діяльність групи осіб в Києві, яка створювала і просувала фейкові акаунти для громадян Росії і терористів "ДНР".

"Акаунти використовувалися замовниками для встановлення і підтримки легендованих контактів з українськими громадянами, проведення незаконних фінансових операцій, пересилання поштою товарів, вилучених з законного обороту", – повідомили у відомстві.

"Ботоферма" також використовувалася для масового поширення деструктивних публікацій в соцмережах і месенджерах, розсилки неправдивих повідомлень про "мінування", а також інших дій, спрямованих на дестабілізацію громадського обстановки в Україні.

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Правоохоронці вилучили обладнання, що управляє масивом SIM-карт, віртуальними мобільними телефонами, розсилкою СМС-повідомлень. Внаслідок обшуків слідчі отримали "незаперечні докази причетності конкретних осіб".

У Києві накрили проросійську "ботоферму"

У Києві накрили проросійську "ботоферму"

ssu.gov.ua

У Києві накрили проросійську "ботоферму"

У Києві накрили проросійську "ботоферму"

ssu.gov.ua

У Києві накрили проросійську "ботоферму"

У Києві накрили проросійську "ботоферму"

ssu.gov.ua

У Києві накрили проросійську "ботоферму"

У Києві накрили проросійську "ботоферму"

ssu.gov.ua

У Києві накрили проросійську "ботоферму"

У Києві накрили проросійську "ботоферму"

ssu.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, раніше СБУ затримала організатора схеми з реалізації вугілля, незаконно добутого на окупованому Донбасі.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Україна Київ
Тег
Служба безпеки України
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Нарештi пэрэмоха!.. Ще нэ вмэрла!.. Смэрть творогам!.. СУхеС трычи! ))))
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Махал Махалыч, софка, сглатывай и расслабляйся ))
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1
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Штуцер Лёва, не спишь, гнида? Твоих кастрировали!
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Petrov Valery
Petrov Valery
Росcия занимается контрабасом в Киеве на государственном уровне? Теперь верю, что Зелeнский пристроил в СБУ своих людей из 95-го квартала.
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4
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Очередная свинячя бредятя в уши венерически больным украм))))
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2 из 5 ответов | показать все
Кор Павел
Кор Павел
Махал Махалыч, это ты мразота человек?
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Kasido Jeik
Kasido Jeik
Великий Кормчий, а вас еще непоймали?
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