СБУ накрила "ботоферму", яка працювала на Росію і "ДНР": подробиці і фото

СБУ припинила діяльність групи осіб в Києві, яка створювала і просувала фейкові акаунти для громадян Росії і терористів "ДНР".

"Акаунти використовувалися замовниками для встановлення і підтримки легендованих контактів з українськими громадянами, проведення незаконних фінансових операцій, пересилання поштою товарів, вилучених з законного обороту", – повідомили у відомстві.

"Ботоферма" також використовувалася для масового поширення деструктивних публікацій в соцмережах і месенджерах, розсилки неправдивих повідомлень про "мінування", а також інших дій, спрямованих на дестабілізацію громадського обстановки в Україні.

Правоохоронці вилучили обладнання, що управляє масивом SIM-карт, віртуальними мобільними телефонами, розсилкою СМС-повідомлень. Внаслідок обшуків слідчі отримали "незаперечні докази причетності конкретних осіб".

У Києві накрили проросійську "ботоферму" ssu.gov.ua

У Києві накрили проросійську "ботоферму" ssu.gov.ua

У Києві накрили проросійську "ботоферму" ssu.gov.ua

У Києві накрили проросійську "ботоферму" ssu.gov.ua

У Києві накрили проросійську "ботоферму" ssu.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, раніше СБУ затримала організатора схеми з реалізації вугілля, незаконно добутого на окупованому Донбасі.

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