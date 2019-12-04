СБУ накрила "ботоферму", яка працювала на Росію і "ДНР": подробиці і фото

СБУ припинила діяльність групи осіб в Києві, яка створювала і просувала фейкові акаунти для громадян Росії і терористів "ДНР".
"Акаунти використовувалися замовниками для встановлення і підтримки легендованих контактів з українськими громадянами, проведення незаконних фінансових операцій, пересилання поштою товарів, вилучених з законного обороту", – повідомили у відомстві.
"Ботоферма" також використовувалася для масового поширення деструктивних публікацій в соцмережах і месенджерах, розсилки неправдивих повідомлень про "мінування", а також інших дій, спрямованих на дестабілізацію громадського обстановки в Україні.
Правоохоронці вилучили обладнання, що управляє масивом SIM-карт, віртуальними мобільними телефонами, розсилкою СМС-повідомлень. Внаслідок обшуків слідчі отримали "незаперечні докази причетності конкретних осіб".
У Києві накрили проросійську "ботоферму"
ssu.gov.ua
У Києві накрили проросійську "ботоферму"
ssu.gov.ua
У Києві накрили проросійську "ботоферму"
ssu.gov.ua
У Києві накрили проросійську "ботоферму"
ssu.gov.ua
У Києві накрили проросійську "ботоферму"
ssu.gov.ua
Як писав OBOZREVATEL, раніше СБУ затримала організатора схеми з реалізації вугілля, незаконно добутого на окупованому Донбасі.
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