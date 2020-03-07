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7 березня • оновлено в 18:39
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Павло Верещагін
Павло Верещагін
Таможня дає добро Всі статті автора

СБУ конфисковало партию табачных изделий

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Вчера, 6 марта, по моим данным сотрудники 4 управления ГУ БКОЗ СБУ, которое специализируется на борьбе с коррупцией в таможенных органах и контрабандой, задокументировали и прекратили противоправную деятельность группы лиц, которая причастна к созданию и функционированию устойчивого канала незаконного перемещения через таможенную границу Украины табачных изделий.

Так, сотрудниками спецподразделения установлено, что 05.03.2020 грузовой автомобиль "MERSEDES BENZ" с д.р.н. АС4185СМ под управлением гражданина Украины Сличко И.В. осуществлял очередное транспортировку незаконно произведенных табачных изделий в складских помещениях, расположенных в поселке Заречье Владимир-Волынского района Волынской области.

СБУ конфисковало рекордную партию табачных изделий

СБУ конфисковало рекордную партию табачных изделий

СБУ конфисковало рекордную партию табачных изделий

СБУ конфисковало рекордную партию табачных изделий

СБУ конфисковало рекордную партию табачных изделий

СБУ конфисковало рекордную партию табачных изделий

СБУ конфисковало рекордную партию табачных изделий

СБУ конфисковало рекордную партию табачных изделий

06.03.2020 в результате проведения санкционированных следственных действий - обысков, в автомобиле с д.р.н. АС4185СМ, который находился на территории складских помещений, занимаемых ООО "СВ ТРАНС ИНВЕСТ" (село Заречье Владимир-Волынского района Волынской области), обнаружено табачные изделия марок "Pull" и "Marshall" общим количеством 800 коробов.

При этом, полученная сотрудниками 4 Управления ГУ БКОЗ СБУ информация свидетельствует, что указанное предприятие, которое осуществляет внутренние и международные грузовые и пассажирские перевозки, использовалось в качестве "прикрытия" для систематического перемещения табачных изделий с сокрытием от таможенного и пограничного контроля за пределы Украины.

В настоящее время осуществляется комплекс мероприятий в рамках уголовного производства начатого по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 364 УК Украины.

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Павло Верещагін Павло Верещагін
Теми
Контрабанда в Україні контрабанда
Місце
Україна
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Александрович Борис
Александрович Борис
Скоро и "безвиз" отменят , вуйки, везде обделаются
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