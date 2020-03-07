Вчера, 6 марта, по моим данным сотрудники 4 управления ГУ БКОЗ СБУ, которое специализируется на борьбе с коррупцией в таможенных органах и контрабандой, задокументировали и прекратили противоправную деятельность группы лиц, которая причастна к созданию и функционированию устойчивого канала незаконного перемещения через таможенную границу Украины табачных изделий.

Так, сотрудниками спецподразделения установлено, что 05.03.2020 грузовой автомобиль "MERSEDES BENZ" с д.р.н. АС4185СМ под управлением гражданина Украины Сличко И.В. осуществлял очередное транспортировку незаконно произведенных табачных изделий в складских помещениях, расположенных в поселке Заречье Владимир-Волынского района Волынской области.

СБУ конфисковало рекордную партию табачных изделий

СБУ конфисковало рекордную партию табачных изделий

СБУ конфисковало рекордную партию табачных изделий

СБУ конфисковало рекордную партию табачных изделий

06.03.2020 в результате проведения санкционированных следственных действий - обысков, в автомобиле с д.р.н. АС4185СМ, который находился на территории складских помещений, занимаемых ООО "СВ ТРАНС ИНВЕСТ" (село Заречье Владимир-Волынского района Волынской области), обнаружено табачные изделия марок "Pull" и "Marshall" общим количеством 800 коробов.

При этом, полученная сотрудниками 4 Управления ГУ БКОЗ СБУ информация свидетельствует, что указанное предприятие, которое осуществляет внутренние и международные грузовые и пассажирские перевозки, использовалось в качестве "прикрытия" для систематического перемещения табачных изделий с сокрытием от таможенного и пограничного контроля за пределы Украины.

В настоящее время осуществляется комплекс мероприятий в рамках уголовного производства начатого по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 364 УК Украины.

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